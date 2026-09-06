Νέο sold out για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στην Καλαμάτα - Δωρεά απινιδωτή στο πλαίσιο της περιοδείας

Ένα ακόμη sold out κατέγραψε στην Καλαμάτα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της πόλης.

Ο δημοφιλής stand-up comedian παρουσίασε την Παρασκευή 4/9 στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας την παράσταση «Εξωγήινος – Η επιστροφή», μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο, με το ενδιαφέρον του κόσμου να είναι τόσο μεγάλο ώστε να τοποθετηθούν επιπλέον καθίσματα ακόμη και πάνω στη σκηνή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν περισσότεροι θεατές.

Ήταν η δεύτερη παρουσία του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, μετά την αντίστοιχη εμφάνισή του τον Ιούλιο του 2025, με την ανταπόκριση του κοινού να παραμένει εντυπωσιακή.

Για περίπου 90 λεπτά – με τη διάρκεια, πάντως, να μην αποτελεί ποτέ απόλυτα προβλέψιμο μέγεθος στις παραστάσεις του – ο κωμικός ξεδίπλωσε το χαρακτηριστικό του ύφος, συνδυάζοντας ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμούς, διαφορετικούς χαρακτήρες και συνεχή αλληλεπίδραση με τους θεατές.

Το «Tsouvelas II»… προσγειώθηκε στην Καλαμάτα με «γήινους» και «εξωγήινους» χαρακτήρες, επίκαιρο χιούμορ και αρκετές απρόβλεπτες στιγμές, με το κοινό να αποτελεί, όπως συνηθίζεται στις εμφανίσεις του, ενεργό μέρος της παράστασης.

ΕΝΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η παρουσία του Αλέξανδρου Τσουβέλα στην πόλη είχε, ωστόσο, και μία ακόμη σημαντική διάσταση. Στο πλαίσιο της περιοδείας του σε 44 πόλεις της Ελλάδας, ο stand-up comedian έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να δωρίσει από έναν απινιδωτή σε κάθε έναν από τους 44 σταθμούς της περιοδείας του.

Τον απινιδωτή που αντιστοιχεί στην Καλαμάτα παρέλαβε ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, προσθέτοντας έτσι και ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα στην παρουσία του καλλιτέχνη στην πόλη.

Το νέο sold out έδειξε ότι οι εμφανίσεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα έχουν πλέον αποκτήσει το δικό τους σταθερό κοινό στην Καλαμάτα.

Μετά και τη φετινή του επιστροφή, ο δημοφιλής κωμικός επιβεβαίωσε ότι συγκαταλέγεται στις πλέον αγαπητές παρουσίες του stand-up comedy για το καλαματιανό κοινό, με τις παραστάσεις του να μετατρέπονται κάθε φορά σε γεγονός που συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον.