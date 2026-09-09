Εγκρίθηκαν οι μελέτες για το θέατρο της Αρχαίας Θουρίας

Αποδεχόμενη την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στις 5 Αυγούστου, η υπουργός ενέκρινε:

α) Τη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης των αναλημμάτων παρόδων, της σκηνής και της σκηνοθήκης του αρχαίου θεάτρου της Θουρίας, στη θέση “Ελληνικά” Ανθειας, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 1. Να εκπονηθεί μελέτη απορροής ομβρίων στον αρχαιολογικό χώρο. 2. Να υλοποιηθεί η εναλλακτική πρόταση που προβλέπει την επανατοποθέτηση των διάσπαρτων

αρχιτεκτονικών μελών. 3. Να ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση και μελέτη των βυζαντινών οικοδομικών καταλοίπων. Βάσει αυτής να συνταχθεί πρόταση καθαίρεσης ή μη των καταλοίπων αυτών, η οποία να εισαχθεί στο Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση.

β) Τη μελέτη συντήρησης του αρχαίου θεάτρου της Θουρίας, στη θέση “Ελληνικά” Ανθειας με τους ακόλουθους όρους: 1. Να μη γίνει χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου σε κανένα στάδιο των εργασιών συντήρησης. 2. Να μη γίνει χρήση οποιουδήποτε ζιζανιοκτόνου σκευάσματος, το οποίο να εμπεριέχει τη δραστική ουσία γλυφοσάτη, αλλά να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση προς έγκριση στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.