«Διωγμένοι για την Ειρήνη – Οταν οι Ελληνες και οι Τούρκοι χωρίστηκαν» στο «Doc café»

Οι κινηματογραφικές βραδιές στο «Doc café» συνεχίζονται την Παρασκευή, στις 8.30 μ.μ., με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Διωγμένοι για την Ειρήνη – Οταν οι Ελληνες και οι Τούρκοι χωρίστηκαν», σε σκηνοθεσία Osman Okkan και Simone Sitte. Στην προβολή θα παρευρεθεί ο Osman Okkan, ο οποίος θα συνομιλήσει με το κοινό μετά την προβολή.

Το ντοκιμαντέρ αυτό, μια παραγωγή των ARTE και WDR TV, γυρισμένο σε μεγάλο μέρος στη Λέσβο και την Κρήτη, διερευνά τις συνθήκες και τις επιπτώσεις της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως συμφωνήθηκε στη Συνθήκη της Λωζάνης — μιας απόφασης που εκτόπισε 1,5 εκατομμύριο Χριστιανούς και 500.000 Μουσουλμάνους. Μέσα από τις μνήμες αυτοπτών μαρτύρων και τη διαδρομή δύο Μουσουλμάνων ανταλλαγέντων από τη Λέσβο που επιστρέφουν στα χωριά της γέννησής τους, η ταινία δίνει φωνή και σε εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισμού και των δύο χωρών: τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιασάρ Κεμάλ, τον Ζουλφού Λιβανελί και τη Μαρία Φαραντούρη.

Ο Osman Okkan, γεννημένος στην Άγκυρα και μόνιμος κάτοικος Γερμανίας από το 1965, είναι ένας από τους πιο έμπειρους ντοκιμαντερίστες της γερμανικής τηλεόρασης, με πολυετή συνεργασία με το WDR και φιλμογραφία αφιερωμένη στις σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η παρουσία του στην Καλαμάτα και η συζήτηση που θα ακολουθήσει την προβολή αποτελούν μοναδική ευκαιρία για το κοινό να συνομιλήσει απευθείας με τον δημιουργό ενός έργου που παραμένει, είκοσι και πλέον χρόνια μετά τη δημιουργία του, εξαιρετικά επίκαιρο.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί ο «Δράκος» (1956) του Νίκου Κούνδουρου, ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ακολουθεί ο «Τελευταίος Παρτιζάνος» (2018) του Ανδρέα Χατζηπατέρα. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σειρά έχει η «Πράσινη θάλασσα» (2020) της Αγγελικής Αντωνίου, ενώ οι προβολές του μήνα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με τη «Νοσταλγό» (2005) της Ελένης Αλεξανδράκη.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι προβολές θα μεταφέρονται στον εσωτερικό χώρο του Κέντρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.