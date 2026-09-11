Ξεκινά η σεζόν για τη Νέα Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας

Νέα φωτογραφική περίοδος ξεκινά για τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Οι συναντήσεις της Ομάδας πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, στις 6 μ.μ., στον χώρο της, στον Οικίσκο Νο 9 του Ανατολικού Κέντρου Καλαμάτας, απέναντι από την ΕΡΤ Καλαμάτας.

Η Φ.Ο.ΚΑΛ. απευθύνεται σε παλιά και νέα μέλη, αλλά και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο της φωτογραφίας. Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν δημιουργική έκφραση, γνώση, πειραματισμό, ανταλλαγή ιδεών και συνεργασία, σε ένα ανοιχτό περιβάλλον για έμπειρους φωτογράφους και αρχάριους. Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία ή επαγγελματικό εξοπλισμό, καθώς ως εργαλεία δημιουργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακές ή αναλογικές, αλλά και κινητά τηλέφωνα. Πληροφορίες: 6974655551, photokalamatas@gmail.com, www.fokal.gr, Facebook: «Φίλοι της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας Φ.Ο.ΚΑΛ.» και «Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας - Φ.Ο.ΚΑΛ.», Instagram: fokal_kalamatas.