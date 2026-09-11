«Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» στο Μουσείο Ελιάς

Τον θεατρικό μονόλογο «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον», παρουσιάζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 μ.μ., στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη, το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάρτης.

Η παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Γεωργίου Βιζυηνού, σε διασκευή και διδασκαλία του Δήμου Αβδελιώδη, είναι η αυτοβιογραφική ιστορία του συγγραφέα, που καθηλώνει κοινό κάθε ηλικίας με τη μαγεία του λόγου του και το πλήθος των εικόνων και των συναισθημάτων που το διαπερνούν. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας νεαρός μαθητευόμενος ράφτης στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος επιστρέφει αιφνιδίως στη γενέτειρά του, τη Βιζύη της Θράκης, μόλις μαθαίνει ότι ο παππούς του χαροπαλεύει.

Στη συγκλονιστική τους τελευταία συνάντηση, ο ηλικιωμένος άνθρωπος εξομολογείται όλες τις μάταιες προσπάθειες που έκανε στη ζωή του για να ταξιδέψει, μέχρι που επιτέλους καταφέρνει να πραγματοποιήσει «το μόνον της ζωής του ταξείδιον». Το έργο, που βρίθει από γοητευτικά ηθογραφικά στοιχεία, είναι ένα διαχρονικό αριστούργημα της ανάδειξης των πανανθρώπινων αξιών και παραμένει ολοζώντανο για τον πλούτο των εικόνων και των ιδεών του, με κυριότερη την ιδέα του κινήτρου και του σκοπού για τον οποίο δημιουργείται ένα έργο τέχνης, από τη στιγμή της σύλληψής του έως την πραγμάτωσή του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Δραματουργία, διδασκαλία ερμηνείας, σκηνική όψη: Δήμος Αβδελιώδης. Ερμηνεία: Γιώργος Νικόπουλος. Μουσική σύνθεση: Βαγγέλης Γιαννάκης. Κουστούμι, μακέτες: Αριστείδης Πατσόγλου. Φωτογραφίες: Γιώργος Ζαφειρόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτη: Στεφανία Βλάχου Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά Η είσοδος είναι ελεύθερη.