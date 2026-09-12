Στην Κορώνη η έκθεση «Imaginary» του Reinhard von der Thannen

Η εικαστική έκθεση «Imaginary» του Reinhard von der Thannen θα παρουσιαστεί από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην Αίθουσα Ταρσούλη, στην Κορώνη, στο Μανιατάκειον Ίδρυμα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ., ενώ η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7.30 μ.μ. έως τις 9.30 μ.μ.. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ο Reinhard von der Thannen αποτελεί μία ιδιαίτερη παρουσία στον ευρωπαϊκό θεατρικό και εικαστικό χώρο, έχοντας διαγράψει πορεία άνω των τριών δεκαετιών ως ενδυματολόγος, σκηνογράφος και δημιουργός. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από έντονη εικαστικότητα, θεατρικότητα και μία διαρκή συνύπαρξη του όμορφου με το σκοτεινό και το απρόσμενο.

Σπούδασε Σχεδιασμό Σκηνικών, Κοστουμιών και Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης, με καθηγητή τον Erich Wonder, και στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς και λυρικούς οργανισμούς της Ευρώπης.

Ιδιαίτερα μακρόχρονη υπήρξε η συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Hans Neuenfels, για παραστάσεις όπερας, θεάτρου και κινηματογράφου. Ανάμεσα στις παραγωγές στις οποίες έχει συμμετάσχει συγκαταλέγονται ο «Lohengrin» του Richard Wagner στο Φεστιβάλ του Bayreuth και η «La Finta Giardiniera» του Mozart στην Κρατική Όπερα του Βερολίνου.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τα Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, της Βιέννης και του Bayreuth, το Burgtheater της Βιέννης, καθώς και με όπερες και θέατρα σε Βιέννη, Ζυρίχη, Στοκχόλμη, Στουτγκάρδη, Αμβούργο, Κολωνία, Βερολίνο, Μόναχο και Παρίσι.

Η διεθνής αναγνώριση της δουλειάς του αποτυπώνεται και στις τέσσερις διακρίσεις του ως «Ενδυματολόγος της Χρονιάς» από το περιοδικό «Die Opernwelt», ενώ έργα του έχουν ενταχθεί σε μουσειακές, δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.

Δημιουργίες του έχουν παρουσιαστεί επίσης από το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και τη Συλλογή Θεάτρου της Βιέννης στο πλαίσιο της έκθεσης «Der Magische Raum», η οποία περιλάμβανε και κινηματογραφικό πορτρέτο του καλλιτέχνη.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, από το 2005 έως το 2023 δίδαξε ενδυματολογία στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Αμβούργου, ενώ από το 2019 έως το 2021 συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του διεθνούς διαγωνισμού σκηνοθεσίας και σκηνογραφίας «RING AWARD».

Τα τελευταία χρόνια η Κορώνη κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή και τη δημιουργική πορεία του Reinhard von der Thannen. Στο προσωπικό του εργαστήριο στην περιοχή έχει στραφεί με μεγαλύτερη αφοσίωση στις εικαστικές τέχνες, ενώ μαζί με τη σύζυγό του, Birgit, έχει ιδρύσει το «Agora Art Space».

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με διεθνή προσανατολισμό, η οποία επιδιώκει να στηρίζει καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην Κορώνη.