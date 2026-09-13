Καλαμάτα: Αντίστροφη μέτρηση για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμό Χορωδιών Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας για ακόμη μία φορά στην πόλη εκατοντάδες φίλους της χορωδιακής μουσικής από ολόκληρο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται ιδιαίτερα δυναμική, καθώς στην Καλαμάτα πρόκειται να βρεθούν 41 χορωδίες από διαφορετικές χώρες και περισσότεροι από 1.200 χορωδοί, δημιουργώντας για πέντε ημέρες μια μεγάλη διεθνή μουσική συνάντηση.

Στη διοργάνωση αναφέρθηκε μεσοβδόμαδα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΩΚ Στάθης Γυφτάκης, σημειώνοντας πως το φετινό πρόγραμμα θα είναι πλούσιο. Ιδιαίτερη θέση διατηρούν και φέτος οι κατηγορίες φολκλόρ, οι οποίες αναδεικνύουν τη μουσική παράδοση διαφορετικών λαών και αποτελούν διαχρονικά ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του θεσμού.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φάρις Παντελής Δρούγας υπογράμμισε ότι οι αριθμοί συμμετοχής της φετινής διοργάνωσης πλησιάζουν πλέον εκείνους της πρώτης χρονιάς του φεστιβάλ, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη δυναμική επάνοδό του και το σταθερό διεθνές ενδιαφέρον που έχει καταφέρει να δημιουργήσει.

Για έκτη φορά, η Καλαμάτα ετοιμάζεται να μετατραπεί σε σημείο συνάντησης πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Η εναρκτήρια εκδήλωση θα δώσει το στίγμα ενός πενθημέρου στο οποίο οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν διαφορετικές χορωδιακές σχολές, αλλά και να έρθουν σε άμεση επαφή με την ελληνική μουσική παράδοση.