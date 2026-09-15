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Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026 18:12

“Ορχήστρα - Χώρος Πολιτισμού”: Ξεκινά μαθήματα τρίχορδου μπουζουκιού

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“Ορχήστρα - Χώρος Πολιτισμού”: Ξεκινά μαθήματα τρίχορδου μπουζουκιού

Navarino Agora

Η Ορχήστρα - Χώρος Πολιτισμού ξεκινά μαθήματα τρίχορδου μπουζουκιού στην Καλαμάτα, με δάσκαλο τον μπουζουξή Γιώργο Αδαμόπουλο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα μαθήματα απευθύνονται τόσο σε αρχάριους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο τρίχορδο μπουζούκι όσο και σε όσους διαθέτουν ήδη κάποια εμπειρία και επιθυμούν να εξελίξουν το παίξιμό τους.
Στόχος είναι η εκμάθηση της τεχνικής του τρίχορδου μπουζουκιού, καθώς και η ουσιαστική επαφή με τον ήχο, το ύφος και την παράδοση του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6974184883.

 

Κατηγορία Πολιτισμός
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