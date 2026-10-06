«Τα Παραμύθια της Κυριακής» επιστρέφουν στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

«Με λαϊκά παραμύθια που δεν γράφτηκαν από έναν άνθρωπο. Τα έπλασαν πολλοί. Τα άλλαξαν ακόμη περισσότεροι. Τα κράτησε η μνήμη μιας κοινότητας και τα πέρασε από γενιά σε γενιά. Ταξίδεψαν από τόπο σε τόπο, άλλαξαν γλώσσες, φορέματα και ονόματα, πέρασαν θάλασσες και βουνά και έφτασαν ως εμάς με το πιο εύθραυστο και συνάμα πιο ανθεκτικό μουσικό όργανο: την ανθρώπινη φωνή. Και σήμερα παραμένει ζωντανή η ανάγκη για αυτές τις ιστορίες από τις συντροφιές των παλιών. Ιστορίες όπου τον πρώτο λόγο δεν έχει η εικόνα. Οπου τα δάση, οι βασιλοπούλες και οι πρίγκιπες, οι δράκοι, οι καλύβες και τα παλάτια είναι πλασμένα με σπιτικά υλικά από τις γωνιές της μνήμης. Σε μια συντροφιά που όλοι ακούνε το ίδιο παραμύθι, αλλά φεύγοντας, καθένας παίρνει μαζί μια δική του, μοναδική παραλλαγή», αναφέρει το κάλεσμα. «Τα Παραμύθια της Κυριακής» απευθύνονται σε παιδιά, οικογένειες και ενήλικες, με διαφορετικές αφηγήσεις και ώρες συνάντησης. Τα λαϊκά παραμύθια δεν έχουν ηλικία και απευθύνονται σε ανθρώπους πρόθυμους να τα ακούσουν. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται προκράτηση. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6971739043 και 6974810242.