Τριήμερο φεστιβάλ στη Στούπα: «Στα Ιχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά»

Το Φεστιβάλ «Στα Ιχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά» φέρνει στο προσκήνιο τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη μουσική και τη βιωματική τέχνη, μέσα από ένα τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων που διοργανώνει η KALLIERGON syn. στη Στούπα Δυτικής Μάνης, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Για τρεις ημέρες, η παραλιακή ζώνη της Στούπας και της Καλόγριας θα μετατραπεί σε έναν ανοιχτό πολιτιστικό χώρο, με εργαστήρια, περιπάτους, μουσικά και θεατρικά δρώμενα, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές, ξεναγήσεις και συμμετοχικές δράσεις που συνδέουν τη σύγχρονη ζωή του τόπου με τη μνήμη του Νίκου Καζαντζάκη και του Γιώργη Ζορμπά.

Η πρώτη ημέρα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξεκινά στις 10.30 π.μ. με εργαστήρι φωτογραφίας στην παραλία Στούπας, σε συνεργασία με το 3rd Kardamili Art Doc Festival και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Ο φωτογράφος Αλέξανδρος Φιλιππίδης θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε φωτογραφικό περίπατο με θέμα τη σύγχρονη Στούπα.

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει στις 6.30 μ.μ. με μουσική διαδρομή στην παραλιακή ζώνη, με τη συμμετοχή του Kimvala Samba Drumming Group. Στις 7 μ.μ. ακολουθεί η συλλογική δράση «ΟΠΑ», με μουσική, χορό και συμμετοχικά δρώμενα σε διάφορα σημεία της Στούπας. Η βραδιά ολοκληρώνεται από τις 9 έως τις 11 μ.μ. στην Καλόγρια με την προβολή της ταινίας «Βίος και πολιτεία του αληθινού Γιώργη Ζορμπά» του Μπάμπη Τσόκα.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 10 π.μ., η ημέρα ξεκινά με «Εικαστική βηματογραφία» από τη Στούπα έως την Καλόγρια, με τη Δρ Γεωργία Κακούρου-Χρόνη. Στις 11.45 π.μ. θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το Ιδεόγραμμα της Στούπας, δημιουργία της Βασιλικής Κατέρη, καθώς και το βιβλίο της Κατερίνας Εξαρχουλέα-Γεωργιλέα «Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργης Ζορμπάς: Η Στούπα θυμάται... – Αυθεντικές Μαρτυρίες».

Στις 5.30 μ.μ. το Mani Lit Fest παρουσιάζει συζήτηση με θέμα «Η διαχρονική επικαιρότητα του Νίκου Καζαντζάκη», ενώ στις 7 μ.μ. θα ακολουθήσει μουσικό δρώμενο στο ηλιοβασίλεμα με τους Γωγώ Ραπτέα, Πιέρρο Καπιτσίνο και Johny Diskos. Στις 7.40 μ.μ. η δράση «Η Μάνη μέσα από τις Αισθήσεις» καλεί το κοινό να γνωρίσει τα βότανα της περιοχής μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι όσφρησης και αφής.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 10 π.μ., πραγματοποιείται ξενάγηση με τίτλο «Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά» στην παραλία Καλόγριας. Στις 11.40 π.μ. η Mani Community Choir θα παρουσιάσει το «Στο Περιγιάλι το Κρυφό», σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στις 12.15 μ.μ. ακολουθούν οι «Αλλιώτικες Απαγγελίες» στον χώρο όπου βρισκόταν η καλύβα του Καζαντζάκη.

Από τη 1.15 μ.μ. έως τις 7 μ.μ., οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν σε θεματικές διαδρομές, εικαστικές παρεμβάσεις και σημεία QR, ανακαλύπτοντας αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά.

Στις 7 μ.μ. η γαστρονομική δράση «Γεύσεις της Μάνης» θα παρουσιάσει την παραδοσιακή υπαίθρια παρασκευή λαλαγγιών, ενώ στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συμβολικός περίπατος–αγώνας δρόμου για το Race for the Cure – Αλμα Ζωής.

Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 8.30 μ.μ. στην παραλία Καλόγριας με θεατρικό-χορευτικό δρώμενο από το «Καλειδοσκόπιο – Κύτταρο Πολιτισμού, Μελέτης & Τεχνών Ηπείρου», εμπνευσμένο από το έργο και τη φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη.

Μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, το Φεστιβάλ επιχειρεί να αναδείξει τη Στούπα ως τόπο μνήμης, δημιουργίας και βιωματικής επαφής με την ιστορία του Καζαντζάκη και του Ζορμπά.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Μάνης και το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη & τη Φύση «Nartura», με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.