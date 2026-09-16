Εργασίες στην Ιερά Μονή στη Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων

Την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου “Καθολικό Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων” του έργου “Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας”, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία, ενέκρινε με απόφασή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι “οι εργασίες που θα εκτελεστούν, αφορούν στην αποκατάσταση της στέγης του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα Σωτηριανίκων” και περιλαμβάνουν:

“Τοποθέτηση περιμετρικών ικριωμάτων. Αφαίρεση της κεράμωσης από τα σημεία του αρχικού πυρήνα του μνημείου. Απομάκρυνση των σαθρών υποστρωμάτων της στέγασης και της μεταγενέστερης επίστρωσης τσιμεντοκονίας στο εξωράχιο του τεταρτοσφαιρίου του ιερού και καθαρισμός των στεγών με ταυτόχρονη απομάκρυνση των αδρανών υλικών. Καθαρισμός ενίσχυση, αρμολόγηση και κατά τόπους συμπληρώσεις των εξωραχίων με κατάλληλα ασβεστοποζολανικά κονιάματα, υδαρούς μορφής. Συμπλήρωση των κενών των θόλων, διαμόρφωση των απαιτούμενων ρύσεων και της τελικής επιφάνειας έδρασης της κεράμωσης, ακολουθώντας την υπάρχουσα μορφολογία, με σκοπό την διατήρηση της μορφής των στεγών και την σωστή διαμόρφωση της τελικής στάθμης της κεράμωσης. Στεγάνωση της στέγης με την εφαρμογή κατάλληλων διαπνεόντων υλικών και προστατευτικών στρώσεων. Επικεράμωση του ναού στο τμήμα του βυζαντινού πυρήνα με κεραμίδια εκ περισυλλογής. Τα κεραμίδια θα τοποθετηθούν κατά το ημικολυμβητό σύστημα. Επικεράμωση του τρούλου με την χρήση σύγχρονων χειροποίητων κεραμιδιών βυζαντινού τύπου –

Επικεράμωση του τμήματος της δυτικής επέκτασης, με τη χρήση νεότερων κεραμιδιών βυζαντινού τύπου, κατά το κολυμβητό σύστημα. Εργασίες καθαρισμού και τελικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου”.

Ακόμα, στην απόφαση της υπουργού επισημαίνεται: “Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω εργασιών να υποβληθούν προς έγκριση οι αντίστοιχες μελέτες. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 39.200 ευρώ, από τις πιστώσεις του Έργου «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2026”.