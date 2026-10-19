Εγκριση μελέτης για το Ανάκτορο του Νέστορος

Στην απόφαση της υπουργού αναφέρεται ότι “η μελέτη που θα εκπονηθεί θα περιλαμβάνει τα εξής: Μακροσκοπικά αλλά και σε συσχετισμό με την υλοποιηθείσα στατική μελέτη του στεγάστρου, θα αναλυθούν οι εμφανείς αστοχίες της βαφής και θα γίνει αποτίμηση της πιθανής στατικής επιβάρυνσης του φορέα από τις σκωρίες επί των τεγίδων του στεγάστρου των κατακόρυφων μεταλλικών προεταντήρων που φέρουν τον αναρτώμενο διάδρομο περιήγησης των επισκεπτών, καθώς και σε όποια άλλα στοιχεία του φορέα παρατηρούνται φθορές.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης και περιγραφής των εκτεταμένων φθορών, θα προταθεί η ακριβής διαδικασία της επισκευής, τα ενδεδειγμένα υλικά, καθώς και η μεθοδολογία και η τεχνική εφαρμογής τους, προκειμένου να αποκατασταθεί κατά τον ορθότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο το στέγαστρο. Επιπροσθέτως θα συνταχθεί ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών, τις εργασίες και τα μηχανήματα που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των εργασιών.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια που

απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, έχει εγκριθεί συνολική δαπάνη ποσού 8.000 ευρώ (8.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.

Η εκτέλεση του έργου έχει ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξης την 31η-12-2026”.