«Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου στην Καλαμάτα από το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο

Το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο (ΜΕΘ) συνεχίζει το αφιέρωμά του στον Μολιέρο, παρουσιάζοντας τον «Μισάνθρωπο», ένα από τα σημαντικότερα έργα του σπουδαίου Γάλλου θεατρικού συγγραφέα, σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Δρίτσα.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Αρχοντοχωριάτη», το ΜΕΘ επιστρέφει στη σκηνή με μια ακόμη παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ, κοινωνική σάτιρα και διαχρονικούς προβληματισμούς γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας άνθρωπος που αρνείται να συμβιβαστεί με την υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και την επιφανειακή ευγένεια. Επιλέγει να λέει την αλήθεια, ακόμη κι όταν αυτή ενοχλεί, σε έναν κόσμο όπου η προσποίηση συχνά θεωρείται απαραίτητη για την κοινωνική αποδοχή.

Μέσα από έξυπνους διαλόγους και απολαυστικές καταστάσεις, ο Μολιέρος αναδεικνύει τις αντιφάσεις των ανθρώπινων σχέσεων, αποδεικνύοντας πως, παρά το πέρασμα των αιώνων, πολλά από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας παραμένουν αναλλοίωτα.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5, 6, 7, 8 και 12, 13, 14, 15 Νοεμβρίου στις 9 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η νέα παραγωγή εντάσσεται στις δράσεις για τη συμπλήρωση 50 χρόνων θεατρικής και πολιτιστικής παρουσίας του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο τηλ. 690 908 5939.