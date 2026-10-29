Καλαμάτα: Ατομική έκθεση ζωγραφικής της Χρυσούλας Βάμβουκα - Βλαχονικολού

Η Καλαμάτα υποδέχεται από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης, την ατομική έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού Χρυσούλας Βάμβουκα-Βλαχονικολού, με τον συμβολικό τίτλο «Απεριόριστες διαδρομές».

Μια εικαστική διοργάνωση με πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδος και με την επικοινωνιακή υποστήριξη Μέσων Ενημέρωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Την έκθεση προλογίζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Φαρμάκη, Ιστορικός & Κριτικός Τέχνης, ιδρύτρια και διευθύντρια του KONSFARM ART ATELIER NÖ - Austria και Πολιτιστική Εκπρόσωπος Αυστρίας του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδος.

Ο τίτλος «Απεριόριστες διαδρομές» δεν αποτελεί απλώς την ονομασία της έκθεσης. Συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της και λειτουργεί ως ο νοηματικός άξονας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται ολόκληρη η εικαστική παρουσίαση. Είναι οι διαδρομές του ανθρώπου μέσα στον χρόνο και στη μνήμη, στη φύση και στην καθημερινότητα, στην πίστη και στην αμφιβολία, στη δοκιμασία και στην ελπίδα. Διαδρομές προσωπικές αλλά ταυτόχρονα οικουμενικές, γιατί πίσω από τη διαφορετικότητα των εμπειριών υπάρχουν συναισθήματα που μας ενώνουν.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα διαφορετικής θεματολογίας, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσα από έναν κοινό εσωτερικό άξονα. Ανθρώπινες μορφές, τοπία, στιγμές της καθημερινής ζωής, εικόνες της φύσης, συμβολικές συνθέσεις, αναφορές στην πίστη αλλά και έργα κοινωνικού προβληματισμού δημιουργούν μια πολυεπίπεδη εικαστική αφήγηση. Οπως και η ίδια η ζωή, οι διαδρομές αυτές διασταυρώνονται, απομακρύνονται, επιστρέφουν και επαναπροσδιορίζονται. Η επιμελητική προσέγγιση οργανώνει τα έργα σε νοηματικές ενότητες, επιτρέποντας στον επισκέπτη όχι απλώς να παρακολουθήσει μια διαδοχή ζωγραφικών έργων, αλλά να πραγματοποιήσει τη δική του προσωπική διαδρομή μέσα στην έκθεση.

Η εικαστικός Χρυσούλα Βάμβουκα-Βλαχονικολού κατάγεται από την Κρήτη και έχει συνδέσει τη ζωή και τη δημιουργική της πορεία με τη Μεσσηνία. Η ζωγραφική της αντλεί υλικό από όσα την περιβάλλουν, αλλά και από όσα την αγγίζουν συναισθηματικά: τον άνθρωπο, τη φύση, τη θάλασσα, την οικογένεια, την καθημερινότητα, τη μνήμη, την πίστη και τον κοινωνικό προβληματισμό. Στο έργο της το οικείο συναντά συχνά το συμβολικό. Μια ανθρώπινη μορφή, ένα βλέμμα, ένα τοπίο, ένα λουλούδι, ένα αντικείμενο ή ακόμη και μια απλή χειρονομία μπορούν να μετατραπούν σε αφετηρία μιας μεγαλύτερης αφήγησης. Η παρατήρηση της πραγματικότητας συνυπάρχει με τη συναισθηματική διάσταση της εικόνας.

Έτσι, η ζωγραφική της δεν εξαντλείται στην αναπαράσταση του ορατού, αλλά επιχειρεί να μεταφέρει βιώματα, μνήμες και ανθρώπινες καταστάσεις, αφήνοντας παράλληλα στον θεατή τον απαραίτητο χώρο για τη δική του ανάγνωση και ερμηνεία.

Οι «Απεριόριστες Διαδρομές» δεν περιορίζονται στην παρουσίαση μιας καλλιτεχνικής πορείας. Η έκθεση επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην Τέχνη, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη θέση στη διοργάνωση κατέχει ο κοινωνικός της χαρακτήρας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, τρία επιλεγμένα έργα της καλλιτέχνιδας αφιερώνονται συμβολικά στην κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη του σημαντικού έργου της Εθελοντικής Ομάδας Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας και του Οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».

Με αυτή την πρωτοβουλία, η καλλιτεχνική δημιουργία υπερβαίνει τα όρια του εκθεσιακού χώρουκαι αποκτά μία ακόμη διάσταση: εκείνη της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευαισθησίας και της έμπρακτης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Γιατί η Τέχνη δεν υπάρχει αποκομμένη από την κοινωνία. Μπορεί να συγκινεί, να προβληματίζει και να αφυπνίζει, αλλά μπορεί επίσης να μετατρέπει τη συγκίνηση σε πράξη και την ανθρώπινη ευαισθησία σε προσφορά.

Η έκθεση «Απεριόριστες Διαδρομές» πραγματοποιείται: Υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδος. Την έκθεση πλαισιώνει ένα ευρύ δίκτυο χορηγών επικοινωνίας. Θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.