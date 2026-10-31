Αύριο στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Ξενάγηση στην έκθεση «Κιβωτός του λόγου»

Την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη σχέση της τέχνης με τον γραπτό λόγο, μέσα από τις δημιουργίες 32 διακεκριμένων εικαστικών από την Ελλάδα και τη Διασπορά, θα έχει το κοινό της Καλαμάτας, στο πλαίσιο της ξενάγησης που διοργανώνεται στην ομαδική έκθεση «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή».

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, από την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης, Μπία Παπαδοπούλου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόκειται για μια έκθεση που διερευνά τη διαχρονική σχέση λόγου και εικόνας, φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και εικαστικών καταβολών. Μέσα από έργα που καλύπτουν μια περίοδο σχεδόν επτά δεκαετιών, από το 1957 έως σήμερα, αναδεικνύονται οι πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους η γραφή ενσωματώνεται στην καλλιτεχνική δημιουργία και αποκτά νέες ερμηνείες.

Πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, σχέδια, εγκαταστάσεις, περιβάλλοντα, χαρακτικά, εικαστικά τυπώματα και βιβλία καλλιτεχνών (artist’s books) συνθέτουν μια πολυεπίπεδη εκθεσιακή διαδρομή, που εκτείνεται από τις προαλφαβητικές γραφές και τα πρώτα συστήματα ανθρώπινης επικοινωνίας έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Η έκθεση φωτίζει τις μεταμορφώσεις της γραφής μέσα στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ως μέσου έκφρασης, επικοινωνίας και καλλιτεχνικού πειραματισμού.

Η διοργάνωση έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια, ενώ εγκωμιαστικές αναφορές έγιναν και κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις».

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Εικαστικός Τομέας του Δήμου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, ενώ η έκθεση πραγματοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις», με τη συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά και της Πινακοθήκης Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να περιηγηθεί σε ένα ιδιαίτερο εικαστικό σύνολο που συνδέει την ιστορία της γραφής με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.