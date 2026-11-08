Η Ελένη Δήμου στην Καλαμάτα

Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες, αναμνήσεις και συγκίνηση υπόσχεται η Ελένη Δήμου, η οποία έρχεται στην Καλαμάτα τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, στις 8 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και θερμή ανταπόκριση από το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια συνεχίζει το μουσικό της ταξίδι παρουσιάζοντας τη νέα της παράσταση με τίτλο «Ένας Δρόμος Τραγούδια», λίγες μόλις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Πρόκειται για μια μουσική διαδρομή που ξετυλίγει σημαντικούς σταθμούς της πολύχρονης καλλιτεχνικής της πορείας, μέσα από τραγούδια που αγαπήθηκαν, σημάδεψαν εποχές και συνδέθηκαν με προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις του κοινού. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τόσο μεγάλες επιτυχίες της ίδιας όσο και διαχρονικές δημιουργίες σπουδαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού, με τους οποίους συναντήθηκε καλλιτεχνικά στη διάρκεια της διαδρομής της.

Με τη χαρακτηριστική φωνή, την ερμηνευτική ευαισθησία και την αμεσότητά της, η Ελένη Δήμου επιδιώκει να δημιουργήσει μια ζεστή μουσική ατμόσφαιρα, όπου η νοσταλγία συναντά τη χαρά και η συγκίνηση εναλλάσσεται με τη ζωντάνια.

Μια παράσταση που δεν περιορίζεται σε μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη των τραγουδιών να ενώνουν ανθρώπους και διαφορετικές γενιές.

Στη σκηνή θα τη συνοδεύσουν ο Ισίδωρος Πάτερος στο τραγούδι, την κιθάρα και το μπουζούκι, ο Γιώργος Παγιάτης ως μαέστρος, ο Χρήστος Κεχρής στο μπάσο και ο Δημήτρης Αλεξίου στα ντραμς.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων γίνεται μέσω του TicketServices.