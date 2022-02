O Αλέξανδρος Τσουβέλας στην “Ε”: “Η επικοινωνία με τον κόσμο με κάνει να αισθάνομαι πως έχω μια χρησιμότητα στη ζωή”

Ο αγαπημένος stand up comedian και ραδιοφωνικός παραγωγός έχοντας γυρίσει πολλά μέρη της Ελλάδας μέσα από τον άκρως επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων του, κάνοντας συνεχώς sold out, έχει προγραμματίσει δύο εμφανίσεις, στις 7.30 μ.μ. και στις 10 μ.μ., με τα εισιτήρια να έχουν κάνει ήδη «φτερά». Ουσιαστικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, με το Θανάση Παπαγεωργίου στο πλευρό του, έχει πάει το Stand up comedy σε άλλο επίπεδο, μη ακολουθώντας την πεπατημένη του σχολιασμού των καταστάσεων της διπλανής πόρτας, αλλά «εισχωρώντας» μέσα σε αυτή, θίγοντας θέματα που με τον τρόπο τους «αγγίζουν» άπαντες. Ο ίδιος, μιλώντας στην «Ε» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην παράσταση που θα δούμε στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, στις συμμετοχές του στην τηλεόραση, όπως και στο διαδίκτυο όπου η παρουσία του δεσπόζει συνεχώς.

Συνέντευξη στον Τάσο Ανδρικόπουλο

- Μετά το Νοέμβριο του 2019 οι δρόμοι σου ενώνονται εκ νέου με την Καλαμάτα. Από το «Backstage» τότε, θα δούμε μεγάλες διαφορές στις «Παρενέργειες» του σήμερα;

Πρόκειται για νέα κείμενα με διαφορετική προσέγγιση που θίγουν διάφορα πράγματα, με τον κωμικό τροχό στο δεύτερο κομμάτι όπου αυτοσχεδιάζουμε με βάση αυτά που βγάζει ένας μεγάκυκλος δίπλα σε έναν άλλο, να αποτελεί μια νέα ιδέα που είχα για την παράσταση.

- Ο τίτλος συνδέεται με την κατάσταση που ζούμε λόγω πανδημίας. Προσωπικά πόσο σε επηρέασαν οι περιορισμοί της καθημερινότητας;

Ουσιαστικά μιλάμε για τις παρενέργειες οι οποίες δεν αφορούν μόνο αυτές του εμβολίου ή κάποιου άλλου φαρμάκου, αλλά και εκείνες της ζωής μας, μέσα από τι έχει αλλάξει και το τι πρόκειται να δημιουργηθεί κατά τη γνώμη μας. Από πλευράς περιορισμών είναι λογικό να επηρεαστεί ο καθένας. Οταν βλέπεις κοντινούς σου ανθρώπους αλλά και τους γύρω σου να ζουν εν μέσω αβεβαιότητας και φόβου είναι λογικό και εσύ να επηρεάζεσαι, ωστόσο μέσα από αυτούς προέκυψαν στιγμές δημιουργίας, λόγω της πίεσης.

- Εχεις δηλώσει πως σε στιγμές πίεσης γράφεις καλύτερα τα κείμενα σου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν προκύπτουν οι ιδέες που θα ήθελες;

Προσωπικά δεν θυμάμαι κάποια περίοδο που να τη πέρασα πιο χαλαρά. Το άγχος της καθημερινότητας και να τα φέρεις βόλτα οικονομικά είναι συνθήκες που εκ των πραγμάτων σε κρατούν μονίμως σε μια πίεση. Ειδικά στο κομμάτι της τέχνης υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω, οπότε πέρα από την πίεση της δημιουργίας για να κερδίσεις κάποια πράγματα, υπάρχει και αυτή της διατήρησης.

- Πέρα από την περιοδεία σου στην Ελλάδα ετοιμάζεις να ανοίξεις τα φτερά σου στο εξωτερικό. Πως αισθάνεσαι για την αποδοχή του κόσμου και εκτός συνόρων;

Η αλήθεια είναι πως δεν αισθάνομαι κάτι διαφορετικό, ούτε πιο μεγάλο μέσα μου. Για μένα είναι το ίδιο, είτε παίξω στην Καλαμάτα είτε στην Αγγλία θα τα δώσω όλα. Το θέμα είναι πως απευθυνόμαστε στο εξωτερικό σε ένα κοινό το οποίο έχει μια άλλη οπτική γωνία σε σχέση με το stand up, γιατί έχει δει πολλά πράγματα, ωστόσο όχι πολλούς Έλληνες. Το Μάρτιο έχουμε προγραμματίσει παραστάσεις στην Αγγλία, το Μάιο στην Αμερική, ενώ ενδέχεται να βάλουμε στο πρόγραμμα μας και άλλες χώρες, μέσα στον Απρίλιο. Τα μηνύματα που δέχομαι στα social media από κόσμο του εξωτερικού είναι καθημερινά, για το αν θα έρθω και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο.

- Εχεις ξεκινήσει να γράφεις για κάποια νέα παράσταση ή αυτό θα συμβεί όταν ολοκληρωθεί η υπάρχουσα;

Δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Μπορεί να γράφω κάποιες νέες ιδέες, ωστόσο έχω στο μυαλό μου πως να «σφίγγω» και να βελτιώνω την παράσταση που «τρέχει» τώρα. Πάντα είναι ωραίο κάτι να πετάς, κάτι να αφήνεις και κάτι να προσθέτεις, ώστε η εκάστοτε παράσταση να έχει απήχηση.

- Πέρυσι σε απολαύσαμε μέσα από το «Ταξί» του Ant1. Μίλησε μας για αυτή την εμπειρία. Εχεις κάποιες άλλες προτάσεις στα χέρια σου;

Ηταν μια παραγωγή 80 επεισοδίων, στην οποία πέρασα ωραία, μοιράζοντας χρήματα στον κόσμο. Υστερα από το «Ταξί» πλέον, αν προκύψει κάποιο άλλο project που να μου κινήσει το ενδιαφέρον δεν θα έλεγα όχι να το κάνω. Γενικότερα, από πλευράς τηλεόρασης, αν είναι κάτι που θα με ιντριγκάρει είμαι ανοιχτός. Βέβαια, επειδή είναι παιδιά που σπουδάζουν ηθοποιοί και ζουν από την υποκριτική τέχνη 100% είναι σημαντικό να μην παίρνουμε τη θέση τους, όμως αν προκύψει κάποιος κωμικός ρόλος που θα απαιτούσε αυτοσχεδιασμό, κινούμενος στο δικό μου στοιχείο θα με ενδιέφερε. Η αλήθεια είναι πως μου προτάθηκαν το τελευταίο διάστημα πολλά πράγματα για ρόλους στο θέατρο, όμως σκέφτηκα πως πρέπει να βελτιωθώ και να μείνω στο stand up, ώστε να μην τα μπλέξω.

- Πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξες στην τηλεόραση ως ηθοποιός; Υπάρχουν κάποιες συμμετοχές σου που δεν είναι γνωστές;

Χωρίς σημαντική ενεργή συμμετοχή είχα παίξει στους Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη του ANT1 το 2002, είχα συμμετάσχει στη τηλεοπτική σειρά του ίδιου καναλιού «Έρωτας» που παίχτηκε από το 2005 σε κάποια επεισόδια, ενώ την ίδια χρονιά έπαιξα στη κωμική σειρά «Γιαννάκη ομορφόπαιδο» με το Γιάννη Ζουγανέλη, στο τότε Alter.

- Διαδικτυακά το κοινό σε παρακολουθεί μεταξύ άλλων μέσα από την ενότητα «Οδηγίες Χρήσης». Ποια είναι τα σχόλια που λαμβάνεις; Θα δούμε ίσως κάποια νέα επεισόδια από τη «Ρουτίνα»;

Τα σχόλια που λαμβάνω είναι πολύ όμορφα. Η φωνή μου έχει μεταφερθεί και στο Tik Tok από τις «Οδηγίες Χρήσης» με τον χαρακτήρα του κυρ. Αριστείδη να πρωταγωνιστεί. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό stand up έτσι όπως το έχω διαμορφώσει από το «Πάρε Πέντε» και έπειτα, με το πρόγραμμα να επιφυλάσσει και άλλα πράγματα στην πορεία. Από πλευράς «Ρουτίνας», ήταν ένα διαφημιστικό σκέλος, το οποίο ίσως να πέρασε σε δεύτερη μοίρα, μιας και αποδείχτηκε πως είχε ενδιαφέρον το κομμάτι των ρόλων. Το αν θα έχουμε τη συνέχεια του εν λόγω project δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα δεν θα συνδυαστεί με διαφορετικό χορηγό. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να δημιουργηθούν άλλες ιδέες.

- Πρόσφατα είδαμε να διακόπτεται μια παράσταση stand up στην Αθήνα. Οταν το πληροφορήθηκες πως αντέδρασες;

Βλέποντας τα όσα διαδραματίστηκαν μπορώ να πω πως θύμωσα. Δεν είναι ωραίο ούτε και σωστό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα ξανασυμβεί, ωστόσο έχω δηλώσει χαριτολογώντας παλιότερα πως θα τρώμε “ξύλο” έξω από το θέατρο, οπότε δεν θα χρειάζεται να διακόπτονται και οι παραστάσεις. Είμαστε εν μέρει απροστάτευτοι, από τη στιγμή που ανεβαίνουμε στη σκηνή, θίγοντας κάποια πράγματα. Η αντίδραση του κοινού αλλά και του καλλιτεχνικού κόσμου, αν και δεν πήραν θέση όλοι, ήταν δυναμική, μην αφήνοντας περιθώρια να δούμε κάτι παρόμοιο στο μέλλον.

- Εχει υπάρξει κάποια παρόμοια συμπεριφορά θεατή σε κάποια παράσταση σου;

Κατά κάποιο τρόπο έχει συμβεί και σε εμένα. Κατά τη διάρκεια παράστασης μου φώναζε μια κυρία «είναι ντροπή, αυτό δεν μου αρέσει, έχεις το μικρόφωνο και τα λες κ.α.». Όταν της είπα «ανεβείτε στη σκηνή και πείτε τα εσείς» απάντησε πως δεν είναι η δουλειά της να κάνει κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια αποχώρησε με νεύρα, έχοντας ουσιαστικά διαφωνήσει με ένα κομμάτι της παράστασης σχετικά με τις σχέσεις γονέα και παιδιού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ένας θεατής να σέβεται τους υπόλοιπους που έχουν πληρώσει για να δουν κάτι. Και στο σινεμά για παράδειγμα, όταν δεν μας αρέσει μια ταινία δεν πετάμε ποτήρια στην οθόνη, ούτε ζητάμε τα χρήματα μας πίσω. Αντίστοιχα στα μπουζούκια αν δεν μας αρέσει ένα τραγούδι δεν ζητάμε από την ορχήστρα να το σταματήσει.

- Σε ραδιοφωνικό επίπεδο, «Οι από δω τους από κει» συνεχίζουν ακάθεκτοι για τέταρτη χρονιά. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο επιτυχημένη τη συνεργασία σου με τη Μαρία Ζαφειράτου;

Με τη Μαρία μοιάζουμε αρκετά ως χαρακτήρες. Η συνταγή συνδέεται με τον αμοιβαίο σεβασμό και το χώρο που δίνει ο ένας στον άλλο για να δημιουργήσει. Η χημεία και η επικοινωνία, ακούγοντας το συνομιλητή σου είναι τα πιο βασικά στοιχεία πέρα από το όποιο ταλέντο έχει ο καθένας, αλλά και το κέφι γι’ αυτό που κάνεις. Για να ξυπνήσεις άλλωστε στις 6.30 και να είσαι κεφάτος πρέπει να βρεις έναν αντίστοιχο άνθρωπο που να κινείται στην καθημερινότητα σου. Η δύναμη για να ξυπνήσω αντλείται από το γεγονός πως πάω στη δουλειά με χαμόγελο. Είναι ένας κινητήριος μοχλός για να ξεκινήσει καλά η μέρα.

- Τα βίντεο σου έχουν βοηθήσει με τον τρόπο τους τον κόσμο που υποφέρει εν μέσω πανδημίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέσα από την επικοινωνία σας. Με το γέλιο να αποτελεί ενδόμυχα γιατρικό σε δύσκολους καιρούς πως αισθάνεσαι για αυτή την επαφή;

Τα μηνύματα του κόσμου συνεχίζονται με την ίδια συχνότητα. Το ό,τι δεν έχουμε lockdown δεν σημαίνει πως τα προβλήματα δεν υφίστανται. Νέα παιδιά κυρίως με ψυχολογικά ζητήματα αλλά και με ασθένειες, ή και μεγαλύτεροι, με επιλόχεια κατάθλιψη φερειπείν, επικοινωνούν μαζί μου, κάνοντας με να αισθάνομαι πως έχω μια χρησιμότητα στη ζωή έστω και αν είναι μηδαμινή. Δεν μπορώ να κρίνω αν είναι μεγάλη, όμως σε κάθε περίπτωση νιώθω ωραία, παίρνοντας δύναμη να συνεχίσω τη δραστηριότητα μου πιο έντονα.

