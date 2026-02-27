O Θεόδωρος Λάμπρος για «Τα ματωμένα αμπέλια»: Ενα ιστορικό μυθιστόρημα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα

Στην αφήγηση πλαισιώνεται από δύο νεαρούς ήρωες, τον Θεόδωρο Κίσσα και τη Ζωή, οι οποίοι γνωρίζονται και ερωτεύονται μέσα στη δίνη της Επανάστασης, βιώνοντας μάχες, απώλειες και προσωπικές δοκιμασίες, σε μια Ηλεία που εξεγείρεται απέναντι στον οθωμανικό ζυγό έως τη δεκάτη Μαΐου 1821, όταν θα παιχτεί η τελευταία ηρωική πράξη των πρωταγωνιστών. Μιλώντας στην «Ε», ο συγγραφέας και ιστορικός εξηγεί πως: «Ο Χαράλαμπος Βιλαέτης υπήρξε ένας αγνός αγωνιστής του 1821 και Ηλείος στην καταγωγή. Τα τελευταία χρόνια η ιστορική έρευνα έχει αρχίσει να αναδεικνύει την δράση και την ηρωϊκή του θυσία και είμαι χαρούμενος που έχω συμβάλει και εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Ηθελα λοιπόν εκτός από την ιστορική έρευνα για τον Ηλείο αγωνιστή, να γράψω και ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Τα έφερε λοιπόν έτσι ο Θεός και κατάφερα να γράψω «Τα ματωμένα αμπέλια» που έχουν ως βασικό πρωταγωνιστή τον Πύργιο οπλαρχηγό της Επανάστασης Χαράλαμπο Βιλαέτη.

Επέλεξα τον Χαράλαμπο Βιλαέτη ως τον κεντρικό ήρωα του μυθιστορήματός μου το οποίο σημειωτέον βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ηλεία κατά το 1821, γιατί υπήρξε ο σημαντικότερος κατ’ εμέ αγωνιστής και πρωτεργάτης της Επανάστασης στην Ηλεία και ένας άνθρωπος που ενώ γνώριζε ότι πήγαινε σε βέβαιο θάνατο στα Σμιλεϊκα Αμπέλια - τον τόπο θυσίας του, δεν λιγοψύχησε αλλά αντιθέτως πολέμησε και έπεσε σαν πραγματικός Ελληνες με τους λίγους συμπολεμιστές του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Ηλείος Ακαδημαϊκός και Ιστορικός Διονύσιος Κόκκινος τον αποκάλεσε έναν άλλο Αθανάσιο Διάκο». Αναφερόμενος στους ήρωες του βιβλίου, τονίζει: «Οι κεντρικοί ήρωες του βιβλίου εκτός από τον Πύργιο οπλαρχηγό Χαράλαμπο Βιλαέτη είναι δυο παιδιά, ο Θεόδωρος Κίσσας και η Ζωή οι οποίοι κατά την διάρκεια των γεγονότων εκείνης της ταραγμένης περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης στην Ηλεία, γνωρίζονται, αγαπιούνται και αγωνίζονται μαζί με τον Βιλάετη για την ελευθερία της πατρίδας τους. Το μήνυμα μέσα από την ιστορία των παιδιών αυτών αλλά και της ηρωϊκής θυσίας του Βιλαέτη είναι ότι πρέπει να υπερασπίζεσαι την πατρίδα και τα ιδανικά σου όταν αυτά απειλούνται. Αυτό έπραξαν αυτά τα παιδιά στο εν λόγω μυθιστόρημα μαζί με τον Χαράλαμπο Βιλαέτη». Εξηγώντας γιατί επέλεξε να εστιάσει στις τελευταίες ημέρες του Πύργιου οπλαρχηγού, αναφέρει: «Νομίζω πως οι πιο ηρωϊκές ή νικηφόρες στιγμές της Επανάστασης υπήρξαν οι μάχες όπου οι αγωνιστές - αγωνίστριες του 1821 έπεσαν για να μπορούμε όλοι εμείς σήμερα να αναπνέουμε αέρα ελευθερίας. Η θυσία τους αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για εμάς τους Νεοέλληνες και μας θυμίζει πάντα ότι θα πρέπει να θυσιαζόμαστε για την ελευθερία, την Ορθόδοξη πίστη μας και τα ιδανικά μας. Αυτό έπραξαν εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες το 1821. Ετσι και στο μυθιστόρημα επέλεξα να αναφερθώ στις τελευταίες ημέρες που βίωσε ο Πύργιος οπλαρχηγός και να εστιάσω στην ηρωϊκή του θυσία που δείχνει το μεγαλείο του ανδρός». Ο Θεόδωρος Λάμπρος ήδη ετοιμάζει το νέο του μυθιστόρημα: «Αφορά μια ιστορία τρόμου στη Γαλλία του 19ου αιώνα.

Μια εντελώς διαφορετική περίοδος και μια ιστορία τρόμου με σασπένς και πολύ μυστήριο. Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν νέο επιθεωρητή της Γαλλικής Αστυνομίας που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει μια μυστηριώδη σειρά εγκλημάτων σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Γαλλίας και να εντοπίσει τον δολοφόνο που κρύβεται πίσω από αυτά. Τα υπόλοιπα δεν θα σας τα πω, τα κρατώ για έκπληξη», λέει χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση της «Ε» σχετικά με το τι θα συμβούλευε έναν νέο συγγραφέα που επιθυμεί να ασχοληθεί με την ιστορική μυθοπλασία, ο συγγραφέας και ιστορικός ανέφερε: «Αν και δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές, καθότι είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων, θα του έλεγα ότι πρέπει να έχει καλή και σωστή γνώση για τα ιστορικά γεγονότα στα οποία θα αναφερθεί στο μυθιστόρημά του ώστε να τα συνδυάσει σωστά με την μυθοπλασία που θα χρησιμοποιήσει κατά την συγγραφή του βιβλίου του. Αυτό έκανα και εγώ με τα «Ματωμένα αμπέλια». Χρησιμοποίησα τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα και τα έντυσα με την μυθοπλασία - όπου εκεί μπαίνουν μαζί με τους πραγματικούς αγωνιστές και οι φανταστικοί ήρωες του βιβλίου όπου ο κάθε συγγραφέας πρέπει να τους μεταμορφώσει ώστε να δείχνουν και αυτοί αληθινοί και να συμβαδίζουν αρμονικά με τα γεγονότα της ιστορίας».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Θεόδωρος Κ. Λάμπρος γεννήθηκε το 1976 στην Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Μεγάλης Βρετανίας London Guildhall University και έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές (Master Degree) πάνω στο 1821 και την Ελληνική Επανάσταση στο Univeristy of London. Ιστορικός, Συγγραφέας, Δημοσιογράφος, Τακτικό Μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδας, υπήρξε Ειδικός Συνεργάτης του πρώην Δημάρχου Πύργου κ. Τάκη Αντωνακόπουλου την περίοδο 2021-2024 σε θέματα τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού καθώς και Αναβιωτής του 1821. Επίσης είναι μέλος της Λέσχης Φίλων της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας και Σεναριογράφος της μικρού μήκους δραματικής ταινίας – ντοκιμαντέρ «Γεωργάκης Ολύμπιος – Ο Δαυλός της Ελευθερίας» στην οποία συμμετείχε ως Αναβιωτής. Έχει γράψει άρθρα, μελέτες με αντικείμενο την Επανάσταση του 1821, το Βυζάντιο και την Μικρασιατική Καταστροφή. Αρθρογραφεί στην τοπική εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ» του Πύργου Ηλείας στην οποία εργάστηκε 16 χρόνια ως Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτης και Διευθυντής Σύνταξης, στην ιστορική εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» Πύργου καθώς και σε άλλες εφημερίδες και περιοδικά. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Μαθητικό Τετράδιο –Ημερολόγιο του Δήμου Πύργου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης το οποίο μοιράστηκε στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου , το Βιβλίο – Λεύκωμα με τίτλο «Γεγονότα και Άγνωστες πτυχές που σημάδεψαν την Ηλεία κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821», Το μίνι δίγλωσσο βιβλίο – οδηγός του Δήμου Πύργου με τίτλο «Από την Αρχαία Φειά στο Κατάκολο» του οποίου είχε την επιμέλεια της έκδοσης και το βιβλίο «Φράγκοι και Βυζαντινοί στην Ηλεία». Βραβεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2025 στα «Πρόσωπα της Χρονιάς» από την Εφημερίδα «Πελοπόννησος» στην κατηγορία Επιστήμη – Καινοτομία για το ιστορικό – συγγραφικό του έργο. Eίναι ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής εφημερίδας skalistiri.news και Διαχειριστής του ιστορικού πόρταλ «To skalistiri.news σκαλίζει το 1821» που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ηλεκτρονικής του εφημερίδας. Είναι παντρεμένος με την Χριστίνα Σουσανίδου, έχει ένα γιο 12 χρονών και κατοικεί μόνιμα στον Πύργο Ηλείας.