Ο Μάκης Πατέλης στην «Ε» για την κωμωδία «Δίδυμος μπελάς»

Στη Μεσσηνία συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία η κωμωδία «Δίδυμος μπελάς», σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Η παράσταση της «Ευ(φ)ορία γέλωτος» θα παρουσιαστεί αύριο Τετάρτη, στις 9 μ.μ., στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας. Ο «Δίδυμος μπελάς» είναι μια κλασική ελληνική κωμωδία του Δημήτρη Γιαννουκάκη, που γράφτηκε πριν από περισσότερα από 70 χρόνια και εξακολουθεί να βρίσκει ανταπόκριση στο κοινό. Ο Μάκης Πατέλης, που υποδύεται τον Παρασκευά, μιλά στην «Ε» για το έργο, τον ρόλο του, τη διαχρονικότητα της ελληνικής κωμωδίας και τη φετινή περιοδεία.

Ο «Δίδυμος μπελάς» είναι μια κωμωδία που γράφτηκε πριν από περισσότερα από 70 χρόνια. Πιστεύετε ότι το χιούμορ της παραμένει διαχρονικό; Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να κάνει το κοινό να γελά;

Είναι μια κλασική ελληνική κωμωδία με υπέροχο χιούμορ, ωραίους διαλόγους και μία καταπληκτική πλοκή γεμάτη ανατροπές. Το κλασικό πάντα κερδίζει... Εννοείται πως είναι διαχρονικό το χιούμορ, πάρτε παράδειγμα τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Οσες φορές και να δούμε αυτές τις υπέροχες κωμωδίες, γελάμε σαν να είναι η πρώτη φορά.

Στην παράσταση υποδύεστε τον Παρασκευά, έναν ήρωα που μπλέκει διαρκώς στα ψέματά του. Τι σας γοήτευσε περισσότερο σε αυτόν τον χαρακτήρα;

Είναι ένας ρόλος πρόκληση, παραπάνω από οποιαδήποτε άλλον. Η γοητεία είναι στο ότι ένας ηθοποιός υποδύεται δύο διαφορετικούς ήρωες (δύο σε ένα δηλαδή).

Το έργο έχει συνδεθεί με σπουδαία ονόματα του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Νιώθετε ότι αυτό αποτελεί πρόκληση όταν ανεβαίνει ξανά στη σκηνή;

Φυσικά, έχει πρωτοανέβει με μεγαθήρια που λατρεύω, θαυμάζω, προσκυνώ... Κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε να φανούμε αντάξιοι.

Εχετε υπηρετήσει την κωμωδία για πολλά χρόνια. Πιστεύετε ότι τελικά είναι πιο δύσκολο να κάνεις τον κόσμο να γελάσει παρά να τον συγκινήσεις;

Πιστεύω στην αλήθεια των ρόλων και μόνον. Εννοείται ότι πιο δύσκολα κάνεις κάποιον να γελάσει παρά να συγκινηθεί.

Ποιο είναι το στοιχείο που κάνει τον «Δίδυμο μπελά» να ξεχωρίζει από άλλες σύγχρονες κωμωδίες;

Η υπόθεση, οι διάλογοι, το χιούμορ που είχαν οι περισσότερες κωμωδίες της εποχής που λατρέψαμε.

Η καλοκαιρινή περιοδεία σημαίνει συνεχείς μετακινήσεις και διαφορετικό κοινό. Αλλάζει η ενέργεια της παράστασης από πόλη σε πόλη;

Ε, ναι, το κοινό... Αχ, αυτό το κοινό... Κάθε παράσταση είναι διαφορετική, το κοινό συμβάλλει σε αυτό.

Το ελληνικό κοινό δείχνει να επιστρέφει στις κλασικές ελληνικές κωμωδίες. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;

Στην αλήθεια που είχαν αυτά τα έργα. Στη νοσταλγία μιας εποχής που πέρασε, αλλά και στο ότι οι νεότεροι μαθαίνουν, ανακαλύπτουν αυτήν την υπέροχη εποχή. Η παράστασή μας είναι με κοστούμια, σκηνικά και τραγούδια της δεκαετίας του 1960.

Η παράσταση απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να δημιουργηθεί μια κωμωδία που να διασκεδάζει εξίσου μικρούς και μεγάλους;

Καθόλου δύσκολο, αρκεί να υπάρχει ένα σωστό κείμενο και να το προσεγγίσεις με σεβασμό και αλήθεια.

Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από τον «Δίδυμο μπελά»; Μόνο το γέλιο ή και κάποια δεύτερη σκέψη;

Σίγουρα το γέλιο. Αυτό θα καταφέρουμε και εμείς, να γελάσει ο κόσμος, που πιστεύω το έχει τόσο ανάγκη.

Ο «Δίδυμος μπελάς» βασίζεται στην ιστορία του Παρασκευά, ενός «μουρμούρη» συζύγου που καλύπτει τις ερωτικές παρασπονδίες του στη γυναίκα του προφασιζόμενος την ύπαρξη κάποιου δίδυμου αδερφού του, του Λέανδρου. Ο Λέανδρος υπάρχει, αλλά δεν είναι δίδυμος και δεν του μοιάζει καθόλου. Κάποια στιγμή, από φωτογραφίες, η γυναίκα του καταλαβαίνει την απάτη και αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Εξυπνο χιούμορ, μπερδέματα και κωμικές καταστάσεις συνθέτουν το έργο του Δημήτρη Γιαννουκάκη, που είχε παιχτεί με τον Βασίλη Λογοθετίδη, την Ιλια Λιβυκού και τη Σμάρω Στεφανίδου με μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ’50. Τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Φρατζεσκάκης, ενώ τους ρόλους ερμηνεύουν οι Ελένη Φιλίνη, Μάκης Πατέλης, Ζανό Ντάνιας, Πέτρος Πέτρου, Καλή Δάβρη, Ζαχαρένια Σπήλιου και Περικλής Τσαμαντάνης. Τα σκηνικά είναι της Λαμπρινής Καρδαρά, το βεστιάριο και η βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κυριακή Γάσπαρη και το artwork ο Λουκάς Μελάς. Η παράσταση έχει διάρκεια 1 ώρα και 45 λεπτά και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Ηλεκτρονική προπώληση μέσω Ticketmaster. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 6977717874.