Π. Μαρινάκης: Περισσότεροι από 678.000 έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα PosoKanei - Στις 287.000 οι ενεργοί χρήστες

«Το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσελκύσει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei η οποία επιτρέπει τη σύγκριση περίπου 10.000 προϊόντων σούπερ μάρκετ μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων ενώ παρέχει στοιχεία για το πραγματικό κόστος του καλαθιού αγορών, ιστορικό τιμών και δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της ΕΕ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Πρόσθεσε ότι από την ημέρα που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα «την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές αφιερώνοντας κατά μέσο όρο περίπου στα 4 λεπτά. Οι συνολικοί ενεργοί χρήστες της εφαρμογής προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους. Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά με στόχο την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο».

Το επόμενο θέμα αφορούσε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που εκσυγχρονίζει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενισχύει την αυτοτέλεια των αυτοδιοικητικών θεσμών, διαμορφώνοντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τον πολίτη», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το νέο πλαίσιο αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες μεταξύ δήμων, περιφερειών και κράτους, καθιερώνει την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο με δυνατότητα συμπληρωματικής ψήφου και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δημιουργεί νέο σύστημα στελέχωσης μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου του ΑΣΕΠ για περισσότερες από 9.000 οργανικές θέσεις, προβλέπει δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί από τους δήμους και εξορθολογίζει το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών νομικών προσώπων.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης ταυτόχρονης προκήρυξης για την πρόσληψη ιατρών στην ιστορία του ΕΣΥ, καθώς καλύφθηκαν οι 962 από τις 1.171 θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Υπογράμμισε ότι η αυξημένη ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των θεσμικών και οικονομικών κινήτρων, ενώ σημείωσε πως για το 2026 προγραμματίζεται η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση του ΕΣΥ με συνολικά 8.208 θέσεις προσωπικού.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ για το 2025, ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, προς περισσότερους από 529.000 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους αγρότες από τις αρχές του 2026 να υπερβαίνει το 1,06 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας για 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ αλλάζει τον τρόπο καταβολής των κοινωνικών ενισχύσεων, καθιστώντας τη διαδικασία απλούστερη, ασφαλέστερη και πιο διαφανή. Όπως σημείωσε, από τον Μάρτιο του 2025 έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις, ενώ πάνω από 877.000 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι το υπουργείο Μεταφορών προωθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα, προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστίμων για παραβάσεις, η υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους, με την επιβολή προστίμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη.

Αναφέρθηκε ακόμη στα επτά πρώτα μέτρα στήριξης της ελληνικής αλιείας που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνουν επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου και πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στο Νότιο Αιγαίο, με επιδότηση 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιεύματος, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τα θέματα της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση.