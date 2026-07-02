ΜΙΔΑ: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τα ακίνητα

Θα συγκεντρώνει στοιχεία από την Εφορία, το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ώστε να αποτυπώνεται τόσο η ιδιοκτησία, όσο και η χρήση του ακινήτου. Οι ιδιοκτήτες από τις επόμενες εβδομάδες, που θα ανοίξει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ θα κληθούν να ελέγξουν προσυμπληρωμένα στοιχεία, να διορθώσουν λάθη και να συμπληρώσουν ελλείψεις. Το ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιείται για διασταυρώσεις που αφορούν μισθώσεις, δωρεάν παραχωρήσεις, επιδόματα, επιδοτήσεις, αγροτικές ενισχύσεις και φορολογικές υποχρεώσεις.
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Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2026 11:16
ΜΙΔΑ: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τα ακίνηταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το ΜΙΔΑ είναι το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ενιαίος ψηφιακός φάκελος κάθε ακινήτου.
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