ΜΙΔΑ: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τα ακίνητα

Θα συγκεντρώνει στοιχεία από την Εφορία, το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ώστε να αποτυπώνεται τόσο η ιδιοκτησία, όσο και η χρήση του ακινήτου. Οι ιδιοκτήτες από τις επόμενες εβδομάδες, που θα ανοίξει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ θα κληθούν να ελέγξουν προσυμπληρωμένα στοιχεία, να διορθώσουν λάθη και να συμπληρώσουν ελλείψεις. Το ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιείται για διασταυρώσεις που αφορούν μισθώσεις, δωρεάν παραχωρήσεις, επιδόματα, επιδοτήσεις, αγροτικές ενισχύσεις και φορολογικές υποχρεώσεις.