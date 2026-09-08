ΠΕΜΕΤΕ: Πάνω από το 90% της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς εξάγεται σε 100 χώρες

Περισσότερο από το 90% της συνολικής εγχώριας παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς κατευθύνεται σε πάνω από 100 χώρες, καθιστώντας τον κλάδο έναν από τους πλέον εξωστρεφείς της ελληνικής αγροδιατροφη, όπως τονίστηκε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΤΕ που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, η ισχυρή εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές τον φέρνει αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις, από το αυξημένο κόστος παραγωγής έως τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο κλάδος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη νέα εσοδεία, επισημαίνοντας παράλληλα τις πιέσεις που διαμορφώνουν το σημερινό περιβάλλον.

Σημειώθηκε ότι παρά τη δυναμική εξαγωγική παρουσία, οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις στο λειτουργικό κόστος, με την άνοδος της ενέργειας, τις επιβαρύνσεις στα υλικά συσκευασίας, στις πρώτες ύλες και στις μεταφορές αλλά και το αυξημένο μισθολογικό κόστος να περιορίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας και να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα. Όπως τονίστηκε ο ανεπαρκής μέχρι σήμερα εκσυγχρονισμός της ελαιοκομικής παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα το υψηλότερο κόστος πρώτης ύλης, περιορίζοντας τη θέση της ελληνικής μεταποίησης έναντι ανταγωνιστικών χωρών που έχουν προχωρήσει ταχύτερα σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, η ζήτηση στις διεθνείς αγορές δέχεται πιέσεις καθώς οι πληθωριστικές συνθήκες έχουν περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, ενώ ειδικές συνθήκες σε βασικές αγορές, όπως οι δασμοί στις ΗΠΑ και η δυσμενής οικονομική συγκυρία στη Γερμανία, επηρεάζουν τη ζήτηση για ελληνικές επιτραπέζιες ελιές.

Στην Αυστραλία, ο ανταγωνισμός από το αιγυπτιακό προϊόν εντείνεται, κυρίως λόγω των σημαντικά χαμηλότερων τιμών του, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το μερίδιο της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς στην αγορά.

Αναφορικά με τις εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάστηκαν, το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών μειώθηκαν κατά 0,99% σε αξία και κατά 2,25% σε όγκο, διακόπτοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.

Για το 2025, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς ανήλθαν σε 872 εκατ. ευρώ και 282 χιλ. τόνους, ενώ την τελευταία δεκαετία η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 115% και ο όγκος κατά 61%.

Για τη νέα εμπορική περίοδο, η παραγωγή αναμένεται να κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα, αντίστοιχα με εκείνα των δύο τελευταίων ετών. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλούν τα αυξημένα αποθέματα της ποικιλίας «Χαλκιδική» από την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο 2025/26, τα οποία αποκτήθηκαν σε υψηλό κόστος.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που ζητά η ΠΕΜΕΤΕ περιλαμβάνονται η δημιουργία Μητρώου Συσκευαστηρίων Επιτραπέζιων Ελιών, η μείωση του ενεργειακού και μη μισθολογικού κόστους, η επιτάχυνση των επενδυτικών προγραμμάτων, η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, στη Γενική Συνέλευση έγινε αναφορά στην ίδρυση της European Federation of Olive Industry (EFOI), στην οποία συμμετέχει η ΠΕΜΕΤΕ μαζί με τις αντίστοιχες οργανώσεις της Ιταλίας (ASSOM) και της Ισπανίας (ASEMESA), με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ