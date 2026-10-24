Pizza Fan: Όσα ανακάλυψαν οι αστυνομικοί στην έφοδο τους στην οικία του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της επιχείρησης διέθετε ένα κρυφό δωμάτιο το οποίο βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο. Μέσα στον χώρο αυτόν, ο οποίος δεν ήταν ορατός, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χρήματα καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.
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Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026 10:10
Pizza Fan: Όσα ανακάλυψαν οι αστυνομικοί στην έφοδο τους στην οικία του ιδιοκτήτηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ και κοσμήματα εντόπισαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στην πολυτελή βίλα του ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan που κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.
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