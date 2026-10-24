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Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026 10:10

Pizza Fan: Όσα ανακάλυψαν οι αστυνομικοί στην έφοδο τους στην οικία του ιδιοκτήτη

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Pizza Fan: Όσα ανακάλυψαν οι αστυνομικοί στην έφοδο τους στην οικία του ιδιοκτήτη

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Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ και κοσμήματα εντόπισαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στην πολυτελή βίλα του ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan που κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της επιχείρησης διέθετε ένα κρυφό δωμάτιο το οποίο βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο. Μέσα στον χώρο αυτόν, ο οποίος δεν ήταν ορατός, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα χρήματα καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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