Λαϊκή Αγορά: Γεμίζει το καλάθι με 20 ευρώ; - H ακρίβεια και οι επιλογές των καταναλωτών

Το καλάθι της λαϊκής αγοράς με 20 ευρώ δεν επαρκεί πλέον για πλήρη επάρκεια αγαθών, περιοριζόμενο στα απολύτως απαραίτητα λόγω της ακρίβειας.

Η συρρίκνωση της αγοραστική δύναμης αναγκάζει τους καταναλωτές να προσαρμόζουν τις αγορές τους με αυστηρό προϋπολογισμό. Οι πωλητές και οι παραγωγοί τονίζουν ότι η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον πάγκο της λαϊκής αγοράς, αλλά επηρεάζεται από το συνολικό κόστος παραγωγής και τη διαδρομή "από το χωράφι στο ράφι".