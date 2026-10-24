Λαϊκή Αγορά: Γεμίζει το καλάθι με 20 ευρώ; - H ακρίβεια και οι επιλογές των καταναλωτών

Η συρρίκνωση της αγοραστική δύναμης αναγκάζει τους καταναλωτές να προσαρμόζουν τις αγορές τους με αυστηρό προϋπολογισμό. Οι πωλητές και οι παραγωγοί τονίζουν ότι η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον πάγκο της λαϊκής αγοράς, αλλά επηρεάζεται από το συνολικό κόστος παραγωγής και τη διαδρομή "από το χωράφι στο ράφι".
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Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026 13:08
Λαϊκή Αγορά: Γεμίζει το καλάθι με 20 ευρώ; - H ακρίβεια και οι επιλογές των καταναλωτώνΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το καλάθι της λαϊκής αγοράς με 20 ευρώ δεν επαρκεί πλέον για πλήρη επάρκεια αγαθών, περιοριζόμενο στα απολύτως απαραίτητα λόγω της ακρίβειας.
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