Ληστεία με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη 36χρονος

Ληστεία καταγγέλθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με λεία 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ως δράστης συνελήφθη, κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, 36χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Ο άνδρας φέρεται να εισέβαλε στις 04:00 στο κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αντιγονιδών, όπου, με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αναγκάζοντάς τον να του παραδώσει τα διαθέσιμα χρήματα από την ταμειακή, όπως καταγγέλθηκε.

Άμεσα ξεκίνησαν αστυνομικές έρευνες και μία ώρα αργότερα εντοπίστηκε ο 36χρονος από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπλοκή στην υπόθεση. Συνελήφθη και κρατείται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.