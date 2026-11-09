Τραγωδία νότια της Κρήτης: 12 νεκροί σε λέμβο με μετανάστες - Συνολικά 105 διασωθέντες σε τρία περιστατικά

Ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε στα νερά νότια της Κρήτης, όπου δώδεκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λέμβο με αλλοδαπούς, περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με συνολικά 105 αλλοδαπούς να έχουν περισυλλεγεί σε τρία διαφορετικά περιστατικά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Μαρόκου, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Από τη λέμβο διασώθηκαν 18 αλλοδαποί, ενώ στο σημείο έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι διασωθέντες. Παράλληλα, τα στελέχη του Λιμενικού περισυνέλεξαν 12 σορούς από τη λέμβο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Το πλωτό περιπολικό κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, μεταφέροντας τους διασωθέντες και τις σορούς.

Δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 40 αλλοδαπούς, σε απόσταση 31 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε τρίτο περιστατικό, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο, με περίπου 47 αλλοδαπούς, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, με τους διασωθέντες να αναμένεται επίσης να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τρεις επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσωση περίπου 105 ανθρώπων και την περισυλλογή 12 σορών.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή αναφέρονται ως καλές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ