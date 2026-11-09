Αγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε σορός σε βαλίτσα - Ανήκει σε νεαρή γυναίκα και δεν έφερε κακώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, του skai.gr η σορός ανήκει σε γυναίκα ηλικίας 17-25 ετών και είναι αφρικανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σορός δεν έφερε κακώσεις και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή υπολογίζεται ότι είναι νεκρή εδώ και 5-7 ημέρες.

Αλλοδαπός γεννηθείς το 1997 που περνούσε από το σημείο εξαιτίας της δυσοσμίας που συνειδητοποίησε πως προερχόταν από τη βαλίτσα, έσπευσε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και ενημέρωσε τις αρχές. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για την υπόθεση.



«Μύριζε πολύ έντονα, πολύ περίεργα - Ήταν σε σακούλα το πτώμα» λέει περίοικος που είδε τη σορό στον Άγιο Παντελεήμονα

«Με έδιωξαν οι αστυνομικοί, δεν με άφηναν να περάσω για να μπω μέσα στο σπίτι μου. Ήμουν με τον σκύλο μου. Είδα μια σακούλα. Μύριζε πολύ έντονα. Πώς να στο πω; Πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Περίπου στις οκτώ έγινε. Μετά ήρθε η αστυνομία. Γεμίσαμε εδώ, γέμισαν από κάτω, έκλεισαν τους δρόμους πέρα δώθε. Το είδαμε ότι το είχαν βάλει μέσα σε μια σακούλα. Δεν είδα κάποια βαλίτσα όπως λένε. [...] Απλά πέρασα εκείνη την ώρα και μου είπε ένας κύριος με κάτι γάντια, να πάω στην άκρη, δεν μπορώ να περάσω και του λέω τα πράγματα από το σπίτι μου από εδώ και μου λέει πήγαινε από τον απέναντι δρόμο. Πέρασα από τον απέναντι δρόμο, κοίταξα και είδα κάποιον αστυνομικό που μου φώναζε να φύγω, να μη βλέπω και έφυγα» δήλωσε περίοικος που είδε τη σορό μέσα στη σακούλα.