Για μια Καλαμάτα με μέλλον και  κοινωνικό πρόσωπο: οι κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου

Ταΰγετος : ένας πανέμορφος ορεινός όγκος μια ανάσα από την πόλη της Καλαμάτας που αναζητεί ηρεμία και αποκατάσταση από την ανθρώπινη ύβρι αλλά εξακολουθεί μεγαλόψυχα να προσφέρει αναψυχή στους φιλειρηνικούς επισκέπτες του. Κάθε καλοκαίρι, η περιοχή της Αγίας Μαρίνας γεμίζει με γνώριμα γέλια και παιδικές φωνές. Εκεί, στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας, εκατοντάδες παιδιά και νέοι συνδημότες μας απολαμβάνουν κάθε χρόνο τις χαρές του πανύψηλου βουνού, ζώντας μοναδικές στιγμές ομαδικής διαβίωσης και συνύπαρξης. Μέσα στο δάσος, αναπτύσσονται αρμονικά οι αρετές της αλληλεγγύης, της εθελοντικής προσφοράς, της υγιούς άμιλλας. Ένα πολύτιμο μάθημα ζωής για κάθε νέο άνθρωπο σε απευθείας επαφή με τη μητέρα φύση. Αλλά και μια αξιόλογη κοινωνική εμπειρία μακριά από τη «βολή» και τις ευκολίες της πόλης και της ατομικής καθημερινότητας, που τον προετοιμάζει δυναμικά για τις προκλήσεις της ενήλικης ζωής ως υπεύθυνο άνθρωπο και δημότη.

Για να λειτουργήσει ομαλά και ευχάριστα η κατασκηνωτική περίοδος, απαιτείται η σύμπραξη μιας οργανωμένης ομάδας ανθρώπων με επιστημονική γνώση, εμπειρία αλλά πάνω απ’ όλα με διάθεση προσφοράς στο κοινό καλό. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό όσων έχουμε την τιμή να ασχολούμαστε με το συγκριμένο έργο, μια ανάθεση δύσκολη αλλά και με πρωτόγνωρη ηθική ανταμοιβή. Διαρκής μέριμνα για την ασφαλή και ομαλή διαμονή, την ποιοτική διατροφή, τις οργανωμένες δραστηριότητες των παιδιών μας-κατασκηνωτών χαρακτηρίζουν την προσπάθειά μας. Η ευθύνη μεγάλη. Μεγαλύτερη όμως η ικανοποίηση παιδιών και γονέων από την εμπειρία τους, με αποκορύφωμα ένα χαμόγελο αναγνώρισης που σβήνει κάθε αλλιώτικη στιγμή.

Φέτος, η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας υποδέχθηκε ήδη και αναμένεται συνολικά να υποδεχθεί πάνω από πεντακόσια παιδιά όλων των ηλικιών αλλά και ενήλικες με πολύ χαμηλό αντίτιμο, ενώ απαλλάσσονται της καταβολής οι συμπολίτες μας πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνεργοι, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και με αναπηρία. Είναι το ελάχιστο καθήκον του Δήμου Καλαμάτας απέναντι στα παιδιά όσων συνδημοτών μας έχουν πραγματική ανάγκη, στα δικά μας παιδιά.

Για όσους ορκιστήκαμε να προσφέρουμε στην κοινωνία και να υπηρετούμε τον άνθρωπο, η ενασχόληση με δραστηριότητες όπως η οργάνωση της Κατασκήνωσης της Αγίας Μαρίνας αποτελεί προσωπικό καθήκον και δέσμευση απέναντι στη νέα γενιά του τόπου μας. Μια εφαρμογή γνήσιας και ανόθευτης κοινωνικής προσφοράς για το παρόν και το μέλλον της Καλαμάτας. Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις, καλόπιστη κριτική, νέες ιδές για το πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Χρειαζόμαστε περισσότερη γνώση και εμπειρία μα πάνω απ’ όλα αυθεντικότητα και εθελοντική δράση ώστε να πετύχουμε μια πιο αισιόδοξη κοινωνία. Πολλοί μπορούν να συμβάλουν σε αυτό και είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι. Στην Αγία Μαρίνα κάθε χρόνο, ένα πρωτόγνωρο πείραμα αισιοδοξίας και ελπίδας για το αύριο της Καλαμάτας λαμβάνει χώρα. Ευθύνη μας να το εκτελέσουμε με επιτυχία. Αλλά και ευχή μας να αποτελέσει πρότυπο για μια κοινωνία που μπορούμε και αξίζουμε.

* Ο Ιάκωβος Περρωτής είναι Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας καθώς και επαγγελματίας φαρμακοποιός.