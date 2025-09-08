Πώς η Μπούκα με το Παλαιό Τελωνείο μπορεί να διεκδικήσει το δικό της brand – αφήγημα

Η παραλία της Μπούκας, με το παλαιό τελωνείο να στέκει ακόμη ως μάρτυρας μιας άλλης εποχής, έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατρέψει το μνημείο σε σημείο αναφοράς και να διεκδικήσει το δικό της ξεχωριστό brand.

Η πρόταση «Η Πορεία των Προϊόντων» φιλοδοξεί να ξαναζωντανέψει την ιστορική εμπορική ταυτότητα του τόπου, δίνοντάς της νέα διάσταση στον σύγχρονο πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη.

Πρόταση: Δράση – Ορόσημο: “Η Πορεία των Προϊόντων”

Η ιδέα βασίζεται στη μετατροπή του παλαιού τελωνείου σε Κέντρο Θαλάσσιας Εξόδου της Μπούκας. Μέσα από αυτόν τον θεσμό, θα αναβιώνει κάθε χρόνο η εμπορική δραστηριότητα της περιοχής, όταν σύκα, σταφίδες, λάδι, κρασί και σιτηρά φόρτωναν τα καΐκια και τα καράβια για το εξωτερικό.

Στη συμβολική τελετή, κάτοικοι και επισκέπτες θα ξεκινούν από το τελωνείο μεταφέροντας μικρές ποσότητες αυτών των προϊόντων προς την παραλία, σε μια γιορτινή πομπή με μουσική, χορό και αφήγηση ιστοριών. Η πομπή θα καταλήγει σε υπαίθρια αγορά – γιορτή στην παραλία, όπου θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα, παραδοσιακές γεύσεις και πολιτιστικά δρώμενα.

Σύνδεση Χώρων: Από το παρελθόν στο παρόν

Πεζόδρομος – Πολιτιστική Διαδρομή: μια θεματική πορεία που θα ενώνει το τελωνείο με την παραλία, με πινακίδες και στάσεις που αφηγούνται την ιστορία του εμπορίου και των ανθρώπων που το υπηρέτησαν.

Το Τελωνείο ως Πολιτιστικό Σημείο: μόνιμη έκθεση για τα προϊόντα της Μεσσηνίας και το ταξίδι τους στον κόσμο, διαδραστικά εκθέματα με χάρτες, αρχεία και φωτογραφίες, αλλά και προβολές με μαρτυρίες κατοίκων.

Η Παραλία ως Ζωντανή Προέκταση: φιλοξενία εκδηλώσεων, υπαίθριες εκθέσεις τοπικών παραγωγών, δρώμενα με μουσική και χορό, αλλά και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, ώστε να μαθαίνουν βιωματικά για τη σταφίδα, το λάδι και τα υπόλοιπα αγαθά της γης.

Γιατί αξίζει να υλοποιηθεί

Η πρόταση έχει τρία βασικά πλεονεκτήματα:

Ιστορική ακρίβεια, καθώς βασίζεται σε προϊόντα που πράγματι διακινούνταν από τη Μπούκα.

Πρωτοτυπία, καθώς δεν αποτελεί μια απλή εμποροπανήγυρη, αλλά έναν θεσμό που ξαναγράφει την ιστορία με ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.

Βιωσιμότητα, καθώς συνδέει πολιτισμό, γαστρονομία και τουρισμό, δημιουργώντας μια δράση που μπορεί να καθιερωθεί ως ετήσιο ορόσημο.

Η Μπούκα δεν χρειάζεται να εφεύρει από την αρχή την ταυτότητά της· αρκεί να επανασυνδεθεί με το παρελθόν της. Το παλαιό τελωνείο, από ερείπιο του χθες, μπορεί να μετατραπεί σε πύλη μνήμης και γιορτής, χαρίζοντας στην περιοχή το δικό της ξεχωριστό αφήγημα.

Γιάννης Λασκαρης

πρώην ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δ. Μεσσήνης