Χρειαζόμαστε σχέδιο και διαφάνεια για τα σχολεία μας

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου της Τετάρτης, έθεσα για πολλοστή φορά το ζήτημα της κατάστασης των σχολικών κτηρίων, των λυόμενων που εξακολουθούν να φιλοξενούν μαθητές σχεδόν 40 χρόνια μετά τον σεισμό, αλλά και των συντηρήσεων που δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκα στις γνωστές περιπτώσεις, του 17ου (Προκάτ Δωρεά Ολλανδίας) και 5ου Δημοτικού. Του 4ου Νηπιαγωγείου, που στεγάζεται σε λυόμενο στο προαύλιο του 6ου Δημοτικού, στη Ράχη, του 15ου και 11ου Νηπιαγωγείου στο χώρο του 13ου ΔΣ, του Νηπιαγωγείου στον Άρι, του Ειδικού Δημοτικού και του ΕΝΕΕΓΥΛ, αλλά και του κλειστού γυμναστηρίου στα Γιαννιτσάνικα, στο χώρο του 22ου Δ.Σ.

Η απάντηση που έλαβα ήταν η ίδια, για τις συντηρήσεις ότι «τα χρήματα είναι λίγα» και το έργο είναι μεγάλο και για τα κτιριακά ότι «όλα τα σχέδια -και μελέτες για τα νέα σχολεία προχωράνε» — χωρίς όμως να δοθεί κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υλοποιηθούν.

Όσον αφορά τις συντηρήσεις και το θέμα της προτεραιοποίησης των εργασιών. Έθεσα εκ νέου την πρόταση που είχαμε κάνει με τον κ. Κανάκη για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής, όπου θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αιτημάτων τους και οι διευθυντές, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και πραγματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Μια πρόταση που ο ίδιος ο δήμαρχος παραδέχτηκε ότι «είναι πολύ εύκολο να γίνει», αλλά έσπευσε να προσθέσει ότι «δε χρειάζεται».

Έτσι, οι διευθυντές και οι σύλλογοι γονέων έχουν καταλάβει ότι υπάρχουν δύο δρόμοι μόνο για να επιταχύνουν αναγκαίες παρεμβάσεις στα σχολεία τους:

- Δημοσιότητα, μέσω του Τύπου, των μέσων και της κοινωνίας,

-ή Επαίτεια, με συνεχείς παρακλήσεις σε αιρετούς και υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, κυκλοφορούν στην πόλη φωνές και σχόλια ότι τα συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ συχνά αναλαμβάνουν και άλλες εργασίες, πέραν των αρμοδιοτήτων τους. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, δημιουργεί εύλογες απορίες για το πού μπαίνουν οι πραγματικές προτεραιότητες.

Τα σχολεία της Καλαμάτας δεν χρειάζονται άλλες υπεκφυγές. Χρειάζονται σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και διαφάνεια.