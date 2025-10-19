Στον Άνεμο της Πατρίδας: Η Ζωή της Ελληνικής Σημαίας

Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια ημέρα που μας καλεί όλους να θυμηθούμε, να τιμήσουμε και να νιώσουμε υπερηφάνεια για το θάρρος και την αντίσταση των προγόνων μας. Είναι η ζωντανή απόδειξη της αγάπης για την πατρίδα και της πάλης για ελευθερία.

Όμως, παρατηρώ με λύπη πως οι εθνικές μας γιορτές δεν τιμώνται πάντα όπως τους αξίζει. Για παράδειγμα, στην πόλη μας, η ελληνική σημαία κοσμεί μόλις λίγες μέρες πριν τις παρελάσεις και εξαφανίζεται αμέσως μετά. Αντίθετα, για καρναβάλια ή άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι σημαίες παραμένουν επί μήνες, δίνοντας έτσι μια διαφορετική εικόνα της συλλογικής μας προτεραιότητας.

Ας θυμηθούμε πως η σημαία μας δεν είναι απλώς διακοσμητικό στοιχείο, αλλά σύμβολο των αγώνων, των θυσιών και της ελευθερίας που μας κληροδότησαν. Η ιστορία μας δεν πρέπει να ζει επιλεκτικά, μόνο όταν είναι βολικό ή όταν γίνονται παρελάσεις. Ταυτόχρονα, ας δείξουμε όλοι σεβασμό και αγάπη για την πατρίδα μας, τιμώντας τις εθνικές επετείους με συνεπή και βαθιά συνείδηση.

Η Καλαμάτα, με την πλούσια ιστορία της και τους ήρωες που γέννησε, αξίζει μια πιο σταθερή και ουσιαστική αναγνώριση των εθνικών επετείων. Η σημαία που κρεμούμε δεν μπορεί να είναι απλά τυπικό σύμβολο. Είναι η ζωντανή απόδειξη της ταυτότητάς μας, του παρελθόντος και του μέλλοντος αυτού του τόπου.

Η μνήμη των προγόνων μας και η ιστορία της Καλαμάτας μας καλούν να γιορτάζουμε με συνέπεια και σεβασμό, όχι μόνο για να τιμήσουμε το παρελθόν, αλλά και για να εμπνεύσουμε τις νέες γενιές που θα συνεχίσουν αυτόν τον ιερό αγώνα της μνήμης και της ταυτότητας.

Η ιστορία μας είναι ζωντανή και η μνήμη μας το θεμέλιο της ελευθερίας. Ας μην επιτρέψουμε ποτέ να γίνει απλώς ένα κεφάλαιο σε σχολικό βιβλίο. Είναι χρέος όλων μας να τιμούμε την πατρίδα μας με κάθε πράξη, κάθε μέρα.

Ας υψώσουμε τη σημαία με υπερηφάνεια και αφοσίωση, ανανεώνοντας τη φλόγα του πατριωτισμού στην καρδιά της Καλαμάτας και της Ελλάδας ολόκληρης. Η ιστορία μας μας καλεί. Ας απαντήσουμε με σεβασμό και δράση.