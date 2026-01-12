Μιλούν οι αριθμοί για τα μεγάλα προβλήματα των αγροτών αλλά και τα χειρότερα που έρχονται

Όπως επιβεβαιώνουν πρόσφατες μελέτες (Διανέοσις, Greenpeace), τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια παρουσιάζεται μείωση κατά 13% του μέσου καθαρού εισοδήματος ανά εκμετάλλευση, ενώ η μείωση του εισοδήματος των παραγωγών των μικρών εκμεταλλεύσεων είναι 30%!!! Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εκτίναξη του κόστους παραγωγής κατά ~40% περίπου από το 2019 !!!, δημιουργεί συνθήκες απόλυτης φτωχοποίησης για τους όλους τους αγρότες αλλά πιο πολύ για τους μικρομεσαίους αγρότες.

Επιπλέον οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ τιμών παραγωγού και καταναλωτή, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενων προϊόντων, το έλλειμμα ρευστότητας, τη συρρίκνωση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στην ύπαιθρο, τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων και τις εκτεταμένες ζωονόσους (ευλογιά-πανώλη).

Δεν έφταναν όμως αυτά . Η απόφαση της Ε.Ε. να θέσει ως προτεραιότητα της τον επανεξοπλισμό ,αυτή η εξέλιξη θα έχει ως πρώτα θύματα την γεωργία και την συνοχή. Επιβεβαιώνεται και αυτό από τους αριθμούς που προτείνονται για τη χρηματοδότηση και την αρχιτεκτονική της ΚΑΠ 2027 – 2034. Οι προτεινόμενοι οριοθετημένοι πόροι για την ΚΑΠ ανέρχονται στα 14.6 δισ ευρώ, συγκριτικά με τα 19.3 δις της περιόδου 2021-2027. Αυτό σημαίνει μείωση άνω του 24%.!!!

Οι επιπτώσεις από τη μείωση κατά 24% των πόρων της νέας ΚΑΠ θα είναι δραματικές για τους Έλληνες αγρότες διότι το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών διαμορφώνεται κατά 50% από τις ευρωπαϊκές άμεσες ενισχύσεις , οπότε η μείωση των πόρων της ΚΑΠ, σε συνδυασμό με την εκτίναξη του κόστους παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οδηγούν στον θάνατο την οικογενειακή γεωργία .

Το «καπάκι» στο φέρετρο της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής γεωργίας ήρθε η ηγεσία της Ε.Ε. να το βάλει με τη συμφωνία E.E.- Mecrosur .Δηλαδή θυσίασαν την Ευρωπαϊκή Γεωργία και «πούλησαν» τα συμφέροντα των Ευρωπαίων αγροτών για να πουλάνε τους οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι και πρώτα από όλους οι Γερμανοί τα βιομηχανικά τους προϊόντα στις χώρες της Mecrosur χωρίς δασμούς .

Οι αγωνιζόμενοι αγρότες τα έχουν καταλάβει όλα αυτά και για αυτό είναι 40 ημέρες στο δρόμο του αγώνα. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα πέραν από τη θηλιά που τους έχει ετοιμάσει η Ε.Ε. και η κυβέρνηση για να τους «αυτοκτονήσει».

* Στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας Α.Α. και πρώην βουλευτής.