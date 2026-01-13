Ανοιχτή επιστολή: Η Πελοπόννησος προπονητικό «Βατικανό» Ολυμπιακών αθλημάτων

Η Αρχαία Ολυμπία ως συγκριτικό πλεονέκτημα ενός έτοιμου, αποκεντρωμένου προπονητικού οικοσυστήματος

Κλείστε για λίγο τα μάτια και οραματιστείτε μια ενιαία Πελοπόννησο, με φυσικό και συμβολικό κέντρο την Αρχαία Ολυμπία.

Έναν τόπο όπου ο σιδηρόδρομος λειτουργεί ξανά - όχι ως μέσο ταχύτητας, αλλά ως μέσο σύνδεσης - σε χαμηλές ταχύτητες που ενώνουν τοπία, χωριά, πόλεις και ανθρώπους. Όπου οι μεταφορές είναι πραγματικά συνδυασμένες: λιμάνια, οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος και αεροδρόμια συνεργάζονται, αντί να ανταγωνίζονται.

Η Πελοπόννησος διαθέτει ήδη ένα ολοκληρωμένο, αν και αποκεντρωμένο, οικοσύστημα αθλητικής προετοιμασίας. Με πυρήνα την Αρχαία Ολυμπία και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, και με σύγχρονες υποδομές διάσπαρτες σε όλους τους νομούς, μπορεί να υποστηρίξει σχεδόν το σύνολο των ολυμπιακών αθλημάτων — χωρίς την ανάγκη νέων φαραωνικών έργων.

Το υφιστάμενο προπονητικό κεφάλαιο της Πελοποννήσου

Υποδομές (σύνολο Περιφέρειας) Αριθμός

Ποδοσφαιρικά γήπεδα 205

Στάδια στίβου 13

Κολυμβητήρια 10

Κλειστά γυμναστήρια 32

Γήπεδα τένις 35+

Εγκαταστάσεις γκολφ 18 τρυπών (Costa Navarino) 2

Ναυταθλητικοί όμιλοι & λιμένες ≥10

Ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. σκοποβολή) ≥1

Πηγή βασικών δεδομένων: Μπ. Βακαλόπουλος

Ο πίνακας αποτυπώνει με σαφήνεια ότι η Πελοπόννησος διαθέτει πάνω από 300 αθλητικές εγκαταστάσεις, γεωγραφικά κατανεμημένες και ενταγμένες στον κοινωνικό ιστό. Αυτό που απαιτείται δεν είναι νέα φαραωνικά έργα, αλλά συντονισμός, δικτύωση και κοινή στρατηγική αξιοποίησή τους.

Παράλληλα, η Περιφέρεια διαθέτει καταλύματα όλων των κατηγοριών, από προπονητικά camps και φοιτητικού τύπου ξενώνες έως υποδομές υψηλού επιπέδου φιλοξενίας. Καθοριστικό ρόλο στη διεθνή αυτή ανάδειξη διαδραμάτισε το Costa Navarino, όχι μόνο ως πρότυπο επένδυσης, αλλά και μέσω της ουσιαστικής οικονομικής στήριξης της αεροπορικής διασύνδεσης του Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας – Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος με τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η δυναμική αυτή συνέβαλε καθοριστικά ώστε η Μεσσηνία να συμπεριληφθεί από τους New York Times στους «52 Places to Go in 2026» και η Πελοπόννησος συνολικά να καταταχθεί στους 26 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Wanderlust.

Η ανάδειξη της Πελοποννήσου σε προπονητικό «Βατικανό» των Ολυμπιακών Αθλημάτων δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό αφήγημα. Είναι, ίσως, η μοναδική ρεαλιστική ευκαιρία για να επιβιώσει και να ανανεωθεί το οικονομικό της μοντέλο. Ένα μοντέλο που στηρίζεται στη συνύπαρξη πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, όχι μέσα από μεγάλες συγκεντρώσεις κεφαλαίου, αλλά μέσα από μικρές, οικογενειακές και τοπικά ριζωμένες επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το διαχρονικό μειονέκτημα του μικρού κλήρου παύει να αποτελεί εμπόδιο και μετατρέπεται σε συγκριτικό πλεονέκτημα ποιότητας, διαφοροποίησης και ανθεκτικότητας. Η διασύνδεση της παραγωγής με τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό δημιουργεί ένα συνεκτικό οικονομικό οικοσύστημα, ικανό να παράγει προστιθέμενη αξία σε όλη την αλυσίδα: από το χωράφι και το εργαστήριο, έως τη φιλοξενία και τις υπηρεσίες.

Το στρατηγικό αυτό σχέδιο δεν χρειάζεται λίγους «μεγάλους», αλλά πολλούς «μικρούς» που μοιράζονται κοινούς στόχους και κανόνες συνεργασίας, συνεργάζονται οργανωμένα και λειτουργούν αλληλέγγυα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το αυτονόητο στοίχημα της Πελοποννήσου: όχι στη μεγέθυνση των λίγων, αλλά στη συνένωση των πολλών· όχι στην εγκατάλειψη της μικρής κλίμακας, αλλά στη μετατροπή της σε συλλογική δύναμη.

Έτσι ο πρωτογενής τομέας δεν λειτουργεί ως συμπλήρωμα του τουρισμού, αλλά ως στρατηγικός πυλώνας. Η τοπική διατροφή, η βιολογική παραγωγή και η γαστρονομία συνδέονται με την υγεία και την αθλητική απόδοση. Οι πλατείες στα χωριά ξαναγίνονται χώροι οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όχι σκηνικά. Για τους αθλητές, αυτές δεν υποκαθιστούν την προπόνηση - τη συμπληρώνουν. Προσφέρουν αποφόρτιση, εμπειρία και ουσιαστική επαφή με τον τόπο, προσδίδοντας στο προπονητικό μοντέλο μια διάσταση ευεξίας που δύσκολα συναντάται διεθνώς.

Ίσως, λοιπόν, το Inform EU που θα φιλοξενηθεί στην Πελοπόννησο να αποτελέσει τη μεγάλη ευκαιρία. Να ανακοινωθεί ένα συλλογικό, φιλόδοξο αλλά απολύτως ρεαλιστικό όραμα:

Η Πελοπόννησος ως το Προπονητικό «Βατικανό» των Ολυμπιακών Αθλημάτων.

Ένα διεθνές σημείο αναφοράς για προετοιμασία, αποκατάσταση, εκπαίδευση και πολιτισμό.

Ένας τόπος όπου ο αθλητισμός συνδέεται οργανικά με την κοινωνία, την οικονομία και την ιστορία.

Η Πελοπόννησος έχει ήδη όλα τα συστατικά.

Αυτό που απομένει είναι να τα ενώσουμε σε ένα ενιαίο αφήγημα μέλλοντος.

«Στην Πελοπόννησο, οι αθλητές δεν προπονούνται απλώς στον ίδιο χώρο, προπονούνται στο ίδιο νόημα».