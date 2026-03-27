Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας “Venceremos“ καλεί τον λαό της Καλαμάτας να στηρίξει την προσπάθεια για την αποστολή κοντέινερ με υλικά τα οποία έχει μεγάλη ανάγκη ο λαός της Κούβας. Ο περήφανος λαός της Κούβας βιώνει τον άδικο και εγκληματικό οικονομικό, εμπορικό αποκλεισμό εδώ και πάνω από 60 χρόνια ο οποίος προκαλεί τεράστιες στερήσεις. Σήμερα πολλές οικογένειες μένουν χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 12 ώρες την μέρα, λείπουν βασικά φάρμακα και υπάρχει σημαντική έλλειψη τροφίμων. Πρέπει τώρα να δυναμώσει η διεθνιστική αλληλεγγύη του Καλαματιανού λαού. Να καταδικάσει τα εγκληματικά σχέδια των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών, να στηρίξει την Κούβα συλλέγοντας φάρμακα, είδη διατροφής, είδη υγιεινής, σχολικά είδη και άλλα με βάση την λίστα που έχει δημοσιεύσει ο σύνδεσμος μας. Ο Κουβανέζικος λαός έχει δείξει την διεθνιστική του αλληλεγγύη σε δύσκολες εποχές στέλνοντας γιατρούς σε άλλες χώρες την εποχή του Covid καθώς και παλιότερα στην Αφρική.

Μπορείτε να προσφέρετε οικονομική ενίσχυση στον λογαριασμό EUROBANK GR3902601280000160200583946

Επίσης είναι σημαντική η μαζική συμμετοχή του Καλαματιανού λαού στην εκδήλωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα που διοργανώνει η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ το Σάββατο 28 Μάρτη στις 20.00 στο Πνευματικό Kέντρο Καλαμάτας.

Η Κούβα δεν είναι μόνη της!