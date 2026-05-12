Ανοιχτή Επιστολή προς τους βουλευτές Μεσσηνίας για το μέλλον του Ινστιτούτου Ελαίας Καλαμάτας και της μεσσηνιακής ελαιοκομίας

Κύριοι Βουλευτές

Μετά τις πρόσφατες δημόσιες εκδηλώσεις για το μέλλον της ελαιοκομίας, το 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς και την εσπερίδα για τη βιωσιμότητα και αειφορία στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, διαμορφώθηκε ένα ισχυρό συμπέρασμα.

Η Μεσσηνία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε διεθνές πρότυπο βιώσιμης παραγωγής premium ελαιολάδου.

Διαθέτει

Μοναδικό προϊόν

Επιστημονικό δυναμικό

Εξαγωγική εμπειρία

Πανεπιστήμιο με συναφή γνωστικά αντικείμενα

Παραγωγούς με γνώση και εμπειρία

Αλλά και ένα ιστορικό σύμβολο της ελαιοκομίας του τόπου μας

το Ινστιτούτο Ελαίας Καλαμάτας.

Την ίδια στιγμή, όμως, πληροφορούμαστε με έντονη ανησυχία τη διαφαινόμενη μεταφορά του Ινστιτούτου Ελαίας – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Τρίπολη. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας. Ιδιαίτερα σήμερα, που

Η ελληνική ελαιοκομία αντιμετωπίζει τεράστιες διεθνείς προκλήσεις.

Το κόστος παραγωγής αυξάνεται.

Η ποιότητα απαιτεί πιστοποιήσεις και επιστημονική τεκμηρίωση.

Ενώ η ανάγκη εκπαίδευσης παραγωγών και ελαιοτριβέων είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Η Μεσσηνία δεν έχει ανάγκη από άλλη συρρίκνωση δομών.

Έχει ανάγκη από όραμα, σχέδιο και ανασυγκρότηση.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται

Η μετατροπή του Ινστιτούτου Ελαίας Καλαμάτας σε:

Κέντρο Βιώσιμης Ελαιοκομίας και Κυκλικής Οικονομίας Μεσογείου

σε συνεργασία:

Με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Επιστημονικούς φορείς

Ομάδες παραγωγών

Συνεταιρισμούς

Ελαιοτριβεία

και επιχειρήσεις τυποποίησης και εξαγωγών.

Ένα κέντρο που θα παρέχει

Εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα

Εργαστηριακές αναλύσεις

Εκπαίδευση παραγωγών

Πιστοποιήσεις ποιότητας και ESG

Τεχνική υποστήριξη

Γευσιγνωσία

και ανάπτυξη σύγχρονων συνεργατικών σχημάτων παραγωγής.

Το μοντέλο της αποσπασματικής διαχείρισης έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά του.

Από το 1993 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αναθεώρηση ακόμη και κρίσιμων προδιαγραφών της ΠΟΠ Καλαμάτας.

Την ίδια στιγμή:

Εγκαταλείψαμε καλλιέργειες

Συρρικνώθηκε ο αγροτικός πληθυσμός

Χάθηκαν σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες

Ο παραγωγός έμεινε χωρίς πραγματική επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη.

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, απαιτείται μια νέα συλλογική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα της Μεσσηνίας.

Καλείστε λοιπόν να τοποθετηθείτε δημόσια:

Συμφωνείτε με τη μεταφορά του Ινστιτούτου;

Υποστηρίζετε τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Βιώσιμης Ελαιοκομίας στην Καλαμάτα;

Προτίθεστε να συμβάλετε θεσμικά στη διατήρηση και αναβάθμιση του Ινστιτούτου Ελαίας – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ώστε να μετατραπεί σε αναπτυξιακό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, προκειμένου να παίζει το ρόλο που έχει ιδρυθεί, Αγροτική Έρευνα, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας, Πιστοποίηση Προϊόντων με εργαστηριακές αναλύσεις;

Η κοινωνία της Μεσσηνίας, οι παραγωγοί και οι νέοι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα περιμένουν σαφείς απαντήσεις.

Η ελαιοκομία του τόπου μας δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς στρατηγική, γνώση και οργανωμένη υποστήριξη. Η Μεσσηνία, ως μία από τις ιστορικότερες ελαιοκομικές περιοχές της Μεσογείου, μπορεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα, ότι η Ελληνική ελιά και το ελληνικό ελαιόλαδο δεν αρκεί πλέον να είναι μόνο εξαιρετικά, αλλά είναι και τεκμηριωμένα βιώσιμα, κοινωνικά υπεύθυνα και διεθνώς αναγνωρίσιμα ως πρότυπα αυθεντικότητας και υπεύθυνης παραγωγής.

Η στιγμή των αποφάσεων έχει φτάσει. Είμαστε από πλευράς ανάπτυξης, ο φτωχότερος Νομός της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.