Ο θεσμός των εταιρειών μεσιτείας στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης έχει εξελιχθεί σημαντικά, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαφάνειας και προστασίας του καταναλωτή. Με τον Ν. 4438/2016, η Ελλάδα εναρμόνισε τη νομοθεσία της με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισάγοντας επίσημα τον θεσμό των εταιρειών μεσιτείας στεγαστικών δανείων και αναθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος την αδειοδότηση και εποπτεία τους.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κατοικία μέσω στεγαστικού δανείου. Συνεργάζονται με όλες ή τις περισσότερες τράπεζες, γνωρίζουν σε βάθος τα διαθέσιμα προϊόντα και αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τον καταναλωτή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι εταιρείες μεσιτείας στεγαστικών δανείων προσεγγίζουν νέους υποψήφιους πελάτες, ενημερώνουν για τα προϊόντα που υπάρχουν στην τραπεζική αγορά για τα βασικά χαρακτηριστικά τους και συστήνουν αυτούς στην τράπεζα υποβάλλοντας όλα τα έντυπα και τα απαιτούμενα στοιχεία. Με απλά λόγια, ο ρόλος τους περιλαμβάνει:

• Ανάλυση αναγκών του ενδιαφερόμενου αγοραστή.

• Σύγκριση όλων των διαθέσιμων στεγαστικών προϊόντων της αγοράς.

• Ενημέρωση για επιτόκια, διάρκεια, κόστος, διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Συμπλήρωση και υποβολή όλων των εντύπων προς την τράπεζα.

• Παρακολούθηση της αίτησης μέχρι την τελική έγκριση και εκταμίευση.

Πρακτικά, ο ενδιαφερόμενος έχει έναν προσωπικό σύμβουλο που αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία.

Συμφέρει τον καταναλωτή να απευθυνθεί σε εταιρεία μεσιτείας και όχι απευθείας σε τράπεζα, καθ’ όσον έχει:

1. Πρόσβαση σε όλες τις τράπεζες με μία μόνο επαφή

Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να επισκεφθεί 4–5 τράπεζες, να επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία και να συγκρίνει μόνος του όρους και επιτόκια. Η εταιρεία μεσιτείας το κάνει για λογαριασμό του, αντικειμενικά και συγκριτικά.

2. Εξοικονόμηση χρόνου και γραφειοκρατίας

Η συμπλήρωση των εντύπων, η συλλογή δικαιολογητικών και η επικοινωνία με τα τραπεζικά τμήματα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο ενδιαφερόμενος ασχολείται μόνο με τα ουσιώδη.

3. Καλύτερη διαπραγμάτευση όρων

Οι εταιρείες αυτές συνεργάζονται καθημερινά με τις τράπεζες και γνωρίζουν:

• ποια τράπεζα εγκρίνει πιο εύκολα συγκεκριμένα προφίλ,

• ποια προσφέρει καλύτερα επιτόκια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,

• ποια έχει ταχύτερη διαδικασία.

Αυτό οδηγεί συχνά σε καλύτερους όρους από αυτούς που θα πετύχαινε ο καταναλωτής μόνος του.

4. Εξειδικευμένη καθοδήγηση για ειδικές περιπτώσεις

Ιδιαίτερα χρήσιμο για:

• ελεύθερους επαγγελματίες,

• άτομα με μεταβλητά εισοδήματα,

• νέους αγοραστές χωρίς εμπειρία,

• οικογένειες που χρειάζονται υψηλή χρηματοδότηση.

5. Η υπηρεσία είναι συνήθως δωρεάν για τον καταναλωτή

Οι εταιρείες αμείβονται από τις τράπεζες, όχι από τον πελάτη. Άρα ο ενδιαφερόμενος έχει επαγγελματική υποστήριξη χωρίς κόστος.

6. Απόλυτη διαφάνεια και εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος

Επειδή οι εταιρείες αυτές αδειοδοτούνται και ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο καταναλωτής έχει εγγυήσεις για:

• διαφάνεια,

• ορθή ενημέρωση,

• προστασία προσωπικών δεδομένων,

• τήρηση των κανόνων της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Οι εταιρείες μεσιτείας στεγαστικών δανείων αποτελούν πλέον έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό θεσμό που λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή. Για όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει κατοικία, η συνεργασία με μια τέτοια εταιρεία προσφέρει:

• πληρέστερη ενημέρωση,

• καλύτερη σύγκριση επιλογών,

• εξοικονόμηση χρόνου,

• πιθανότητα καλύτερων όρων,

• και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Με λίγα λόγια, ο αγοραστής έχει δίπλα του έναν ειδικό που φροντίζει ώστε η σημαντικότερη οικονομική απόφαση της ζωής του να γίνει με ασφάλεια, γνώση και σιγουριά.