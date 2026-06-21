Ανακωχή χωρίς Ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Η αναβολή των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών, η ανθεκτικότητα του καθεστώτος της Τεχεράνης , η υπονομευτική πολιτική του Ισραήλ και η αλλοπρόσαλλη πολιτική Τραμπ, διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις, γεωπολιτικής αστάθειας και μιας ευρύτερης γεωενεργειακής κρίσης.

Οι προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, επιβεβαιώνοντας ότι το διπλωματικό τοπίο στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο. Η ακύρωση της μετάβασης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Γενεύη και το πάγωμα των συνομιλιών χωρίς νέα ημερομηνία υπογραμμίζουν το βάθος της δυσπιστίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συναντά ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με σημαντική μερίδα των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών να θεωρεί ότι παραχωρούνται υπερβολικά ανταλλάγματα στο Ιράν, που πλήττουν το κύρος της υπερδύναμης.

Εάν ο στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν η αποδυνάμωση ή ακόμη και η ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν δικαιώνουν αυτή την επιδίωξη. Αντί να καταρρεύσει, το Θεοκρατική σιιτικόκαθεστώς της Τεχεράνης, εμφανίζεται περισσότερο συσπειρωμένο, αξιοποιώντας την εξωτερική πίεση για να ενισχύσει την εσωτερική του συνοχή.

Η σημερινή εικόνα δεν παραπέμπει σε ειρήνη αλλά σε μια εύθραυστη ανακωχή. Οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης παραμένουν ενεργές, ενώ ο κίνδυνος διαταραχής των ενεργειακών ροών από τα Στενά του Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Η Ευρώπη, ενεργειακά ευάλωτη και γεωπολιτικά εκτεθειμένη, ενδέχεται να βρεθεί μεταξύ των πρώτων θυμάτων μιας ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης.

Η Ευρώπη Μόνη Απέναντι στη Ρωσία;

Η κυβέρνηση Τραμπ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, απαιτεί δραστική αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών και οδηγεί τη Συμμαχία σε μια νέα εποχή στρατιωτικής ισχύος, γεωπολιτικού ανταγωνισμού και ανακατανομής ευθυνών.

Η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, δεν αποτελεί μία ακόμη τακτική συνάντηση της Συμμαχίας. Είναι ο τελευταίος κρίσιμος σταθμός πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μία Σύνοδο που αναμένεται να καθορίσει τη στρατηγική πορεία της Συμμαχίας για τα επόμενα χρόνια.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου στις Βρυξέλλες, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με τους ομολόγους του της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η τεχνολογική καινοτομία και οι νέες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρωατλαντική κοινότητα.

Η επίσημη ατζέντα παραμένει γνωστή: στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, αύξηση των αμυντικών δαπανών, επιτάχυνση της παραγωγής οπλικών συστημάτων και προσαρμογή του ΝΑΤΟ σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, υβριδικών απειλών και γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Πίσω όμως από τις επίσημες διατυπώσεις διαμορφώνεται κάτι βαθύτερο: η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της Συμμαχίας.

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, που πολλοί τον αποκαλούν πλέον “Υπουργό Πολέμου” λόγω της επιθετικής στρατηγικής που πρεσβεύει , δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του ως μια σκληροπυρηνική στρατιωτική συμμαχία.

Ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, απόστρατος Ταγματάρχης- Πεζοναύτης και τηλεοπτικός σχολιαστής Πιτ Χέγκσεθ, από τις Βρυξέλλες και την υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ, διατύπωσε με ασυνήθιστη ευθύτητα την αμερικανική στρατηγική αντίληψη: το ΝΑΤΟ πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του ως μια «σκληροπυρηνική στρατιωτική συμμαχία», επικεντρωμένη στην αποτροπή, στη στρατιωτική ισχύ και στην προετοιμασία για σύγκρουση υψηλής έντασης απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις, με κύρια αναφορά τη Ρωσία.

Το μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι σαφές. Η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται πλέον να επωμίζεται δυσανάλογο μέρος του κόστους της δυτικής άμυνας. Οι Ευρωπαίοι καλούνται να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές δαπάνες τους, να επενδύσουν στη στρατιωτική τους ισχύ και να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου τους κυρίως στην αντιμετώπιση της Ρωσίας, που όπως υποστηρίζουν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και η Κομισιόν, απειλεί την ασφάλεια της Ε.Ε., παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του προέδρου της Ρωσίας Β. Πούτιν, ότι δεν είναι στις προθέσεις της Ρωσίας, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πλην της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η στρατηγική προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών μετατοπίζεται ολοένα περισσότερο προς τον Ινδο-Ειρηνικό και την ανάσχεση της κινεζικής ισχύος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επερχόμενη Σύνοδος της Άγκυρας δεν θα αφορά μόνο την Ουκρανία, τη Ρωσία ή τη Μέση Ανατολή. Θα αφορά το ίδιο το μέλλον του ΝΑΤΟ. Τη μετάβαση από τη μεταψυχροπολεμική Συμμαχία των αποστολών διαχείρισης κρίσεων σε μια Συμμαχία αποτροπής και στρατιωτικής ισχύος, προσανατολισμένη στην αντιπαράθεση με μεγάλες δυνάμεις.

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στους συμμάχους με υψηλές αμυντικές δαπάνες και σημαντική επιχειρησιακή συνεισφορά. Την ίδια στιγμή όμως, η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας, ως χώρας υποδοχής της Συνόδου και ως κρίσιμου παράγοντα στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, στον Καύκασο και στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί νέα δεδομένα στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο πόσα θα δαπανήσουν οι σύμμαχοι για την άμυνά τους. Είναι ποιος θα καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της Δύσης την επόμενη δεκαετία. Η Άγκυρα θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο που ενδέχεται να σηματοδοτήσει τη γέννηση ενός «ΝΑΤΟ 3.0»: πιο στρατιωτικού, πιο απαιτητικού και λιγότερο εξαρτημένου από την αμερικανική οικονομική και στρατιωτική ισχύ. Και αυτό ίσως αποδειχθεί η σημαντικότερη γεωπολιτική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Καταλήγοντας, σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες δυνάμεις επιστρέφουν στην πολιτική των σφαιρών επιρροής, το κρίσιμο ερώτημα δεν αφορά μόνο το μέλλον της Ουκρανίας ή της Μέσης Ανατολής. Αφορά το αν η Ευρώπη θα εξελιχθεί σε αυτόνομο γεωπολιτικό παίκτη ή θα παραμείνει ο αδύναμος κρίκος της νέας διεθνούς τάξης που διαμορφώνεται από την Ουάσιγκτον, τη Μόσχα και το Πεκίνο.