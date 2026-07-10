Η Ναυτική Ακαδημία της Μπούκας δεν είναι ένα τοπικό έργο, είναι μια εθνική επένδυση

Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία κινδυνεύει να χαθεί για τη Μεσσήνη, τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο και την Ελλάδα, παρά τις συστηματικές προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια από τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Γιάννη Λαμπρόπουλο για την ίδρυση Πρότυπης Ναυτικής Ακαδημίας στην περιοχή της Μπούκας.

Δεν πρόκειται για μια απλή εξαγγελία. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει παραχωρήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας έκταση περίπου 50 στρεμμάτων αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ενώ από το 2022 έως το 2024 υπήρξαν διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομίας, επαναβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση για την ίδρυση της Ακαδημίας και προωθήθηκε η ένταξη του έργου στη διαδικασία ΣΔΙΤ.

Η σημασία αυτού του έργου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της Μεσσήνης.

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας, όμως σήμερα αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της: την έλλειψη νέων αξιωματικών. Οι διεθνείς οργανισμοί BIMCO και International Chamber of Shipping προειδοποιούν ότι η παγκόσμια ναυτιλία θα χρειαστεί περισσότερους από 113.000 επιπλέον αξιωματικούς έως το 2030, ενώ ήδη καταγράφεται σημαντικό έλλειμμα πιστοποιημένων αξιωματικών. Η ίδια η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα επισημαίνει ότι χωρίς ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης και χωρίς προσέλκυση νέων ανθρώπων στο ναυτικό επάγγελμα, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί.

Το μήνυμα είναι ακόμη πιο ηχηρό για την Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο, όλο και λιγότεροι νέοι επιλέγουν το ναυτικό επάγγελμα, παρότι προσφέρει υψηλές αποδοχές, διεθνή σταδιοδρομία και σημαντικές δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Γι' αυτό και το Υπουργείο Ναυτιλίας, η ναυτιλιακή κοινότητα και οι φορείς του κλάδου πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια εκστρατείες ενημέρωσης και προσέλκυσης νέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Τα ίδια συμπεράσματα αναδεικνύονται και στα δημοσιεύματα που έχουν συγκεντρωθεί - η επένδυση στη ναυτική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται εθνική προτεραιότητα, ενώ υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερους Έλληνες αξιωματικούς και ακόμη ισχυρότερες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Μια Πρότυπη Ναυτική Ακαδημία στη Μπούκα θα αποτελέσει επένδυση στη γνώση, στην εργασία και στην ελληνική ναυτοσύνη. Θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για εκατοντάδες νέους της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου και ολόκληρης της χώρας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα επάγγελμα με υψηλή ζήτηση και διεθνή προοπτική.

Ταυτόχρονα, θα αλλάξει τον αναπτυξιακό χάρτη της περιοχής. Η λειτουργία μιας σύγχρονης Ακαδημίας θα δημιουργήσει μόνιμη οικονομική δραστηριότητα, θα στηρίξει την τοπική αγορά, θα προσελκύσει εκπαιδευτικό προσωπικό, σπουδαστές και επενδύσεις και θα αποτελέσει καταλύτη για την αναβάθμιση του λιμανιού της Καλαμάτας. Το λιμάνι θα αποκτήσει έναν νέο ρόλο, όχι μόνο ως τουριστική υποδομή - που δυστυχώς όπως φαίνεται προς τα εκεί πάει - αλλά και ως κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης, καινοτομίας και υπηρεσιών που συνδέονται με τη σύγχρονη ναυτιλία.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά επίσης το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή εκπονείται ήδη σχέδιο πόλης. Είναι, επομένως, εύλογο να τεθεί το ερώτημα αν το έργο της Ναυτικής Ακαδημίας έχει ενσωματωθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστεί ο σκοπός της δωρεάς και να μη χαθεί μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία.

Με βάση όλα τα παραπάνω, καλείται ο Δήμαρχος Μεσσήνης κ. Γιώργος Αθανασόπουλος και, ιδιαίτερα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος κατάγεται από τη Μεσσήνη, να πάρουν δημόσια θέση και να αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση αυτού του εθνικής σημασίας έργου.

Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει στη Μπούκα της Μεσσήνης μία από τις πλέον σύγχρονες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Μεσογείου. Ένα έργο που θα ενισχύσει την ελληνική ναυτιλία, θα δώσει προοπτική στους νέους, θα δημιουργήσει σταθερή και ποιοτική απασχόληση και θα αποτελέσει τον αναπτυξιακό μοχλό για το λιμάνι της Καλαμάτας εθνικής σημασίας και νοτιότερη έξοδος της νοτιοδυτικής Ευρώπης.

Αν αυτή η ευκαιρία χαθεί, δεν θα χαθεί απλώς ένα ακόμη δημόσιο έργο. Θα χαθεί μια ιστορική ευκαιρία για τη Μεσσήνη, την Καλαμάτα, την Πελοπόννησο και την Ελλάδα.

Πηγές – Συνημμένα:

Δελτία Τύπου του Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Γιάννη Λαμπρόπουλου για τη Ναυτική Ακαδημία στη Μπούκα της Μεσσήνης, 29/7/2022, 29/9/2022, 15/1/2024 και 17/5/2024· δημοσιεύματα για τις ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας σε αξιωματικούς, την ανάγκη προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, τη σημασία της ναυτικής εκπαίδευσης, τη διεθνή θέση της ελληνικής ναυτιλίας, τον ρόλο των λιμανιών ως μοχλών ανάπτυξης και το υπό εκπόνηση σχέδιο πόλης στην περιοχή της Μπούκας.