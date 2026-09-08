Η κυβέρνηση φορτώνει στους εκπαιδευτικούς τη δική της ανεπάρκεια

Του Παναγιώτη Αδαμόπουλου, πρώην Βουλευτή Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ

Η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη για τις εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς δεν είναι απλώς ατυχής. Είναι αποκαλυπτική μιας κυβέρνησης που, αντί να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, αναζητά άλλοθι και μεταθέτει τις ευθύνες.

Τα κενά στα σχολεία δεν τα δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί. Τα δημιουργεί η απουσία σοβαρού και έγκαιρου κυβερνητικού σχεδιασμού.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς με χιλιάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών, οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις αναπληρωτών, οι ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και η διαρκής εξάρτηση από προσωρινές λύσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «φυσικό φαινόμενο» κάθε Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση οφείλει τώρα:

να καταγράψει και να δημοσιοποιήσει τα πραγματικά κενά ανά σχολείο και ειδικότητα,

να καλύψει το σύνολο των αναγκών από την πρώτη φάση προσλήψεων,

να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς εκεί όπου υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,

να διασφαλίσει άμεση αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για νόμιμους λόγους, ώστε κανένα μάθημα να μη χάνεται,

να αντιμετωπίσει έμπρακτα το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών στις περιοχές με υψηλό κόστος ζωής,

και να δημιουργήσει αξιόπιστο, ψηφιακό σύστημα πρόβλεψης και έγκαιρης κάλυψης των αναγκών κάθε σχολικής μονάδας.

να λάβε όλα τα απαραίτητα και υποστηρικτικά μέτρα για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Η μητρότητα έπρεπε να επιβραβεύεται και όχι να γίνεται πρόβλημα της εκπαίδευσης.

Πρόβλημα είναι η κυβέρνηση που ενώ γνωρίζει τις ανάγκες, δεν φροντίζει εγκαίρως να τις καλύψει.

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουμε σε ένα δημόσιο σχολείο με επαρκές και μόνιμο προσωπικό, ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και αξιοπρέπεια για τους εκπαιδευτικούς.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει τις δικαιολογίες και να αναλάβει την ευθύνη της.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να περιμένουν.