Νέα σχολική χρονιά: Να ανοίγουμε δρόμους στη γνώση και στην ψυχή

Κάθε Σεπτέμβρης έχει κάτι ξεχωριστό. Είναι μια καινούργια αρχή. Τα προαύλια των σχολείων γεμίζουν ξανά με φωνές, χαμόγελα, προσμονή, αλλά και με εκείνη τη μικρή αγωνία για όσα έρχονται: νέα μαθήματα, στόχοι, φιλίες και εμπειρίες.

Για εμάς τους εκπαιδευτικούς, κάθε σχολική χρονιά είναι μια νέα ευκαιρία να σταθούμε δίπλα στα παιδιά και να τα βοηθήσουμε να κάνουν ένα ακόμη βήμα στον δρόμο της γνώσης και της ζωής.

Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο βιβλία, βαθμοί και εξετάσεις. Είναι ένας χώρος όπου το παιδί μαθαίνει να σκέφτεται, να δημιουργεί, να συνεργάζεται και να επικοινωνεί. Μαθαίνει να αναλαμβάνει ευθύνη, να επιμένει όταν δυσκολεύεται και να ξανασηκώνεται όταν αποτυγχάνει.

Η γνώση είναι ένας σημαντικός θησαυρός του σχολείου, όχι ως συσσώρευση πληροφοριών, αλλά ως δύναμη που ανοίγει ορίζοντες. Το παιδί μαθαίνει να μετατρέπει όσα γνωρίζει σε σκέψη, κρίση, δημιουργία και πράξη, ώστε να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση τον κόσμο του αύριο.

Μαζί με τη γνώση έρχεται το βίωμα. Η εμπειρία, η συμμετοχή, η συνεργασία, η τέχνη, ο αθλητισμός, η τεχνολογία και η επαφή με την κοινωνία καλλιεργούν δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, αυτονομία, υπευθυνότητα και συναισθηματική νοημοσύνη. Εφόδια όχι μόνο για μια εξέταση ή ένα πτυχίο, αλλά για μια ζωή με ανθρωπιά και αυτοπεποίθηση.

Κάθε παιδί είναι μοναδικό. Δε μαθαίνουν όλα με τον ίδιο τρόπο, ούτε έχουν τις ίδιες ανάγκες, δυνατότητες ή ρυθμούς. Κάποιο μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο· κάποιο άλλο, απλώς, έναν άνθρωπο να του πει: «Σε πιστεύω».

Εδώ βρίσκεται η πιο ουσιαστική αποστολή του εκπαιδευτικού: να βλέπει το παιδί. Όχι μόνο τον μαθητή και την επίδοσή του, αλλά τον άνθρωπο πίσω από αυτήν. Να αναγνωρίζει δυνατότητες και δυσκολίες, να ενθαρρύνει την προσπάθεια και να δίνει χώρο για εξέλιξη. Να είναι εκεί στη χαρά, αλλά και στην απογοήτευση. Να θέτει όρια με σεβασμό και απαιτήσεις με πίστη στις δυνατότητές του.

Γιατί ένα παιδί μπορεί κάποτε να ξεχάσει έναν τύπο ή μια ημερομηνία. Δύσκολα, όμως, θα ξεχάσει τον εκπαιδευτικό που το έκανε να αισθανθεί ότι αξίζει, ότι μπορεί, ότι κάποιος πραγματικά νοιάζεται.

Η αγάπη στην εκπαίδευση δε σημαίνει απουσία απαιτήσεων. Σημαίνει να απαιτείς, επειδή πιστεύεις στις δυνατότητες του παιδιού και να το βοηθάς να αναγνωρίζει τις αδυναμίες του χωρίς να ξεχνά τα δυνατά του σημεία.

Αυτό θέλουμε να είναι το σχολείο μας: ένας χώρος γνώσης, δημιουργίας, εμπειρίας και ασφάλειας. Ένα σχολείο που δεν ενδιαφέρεται μόνο για την επόμενη εξέταση, αλλά και για το τι άνθρωπος θα γίνει αύριο ο μαθητής και τι θα μπορέσει να κάνει με όσα έμαθε σήμερα.

Το σχολείο δεν μπορεί να στέκεται απέναντι στην οικογένεια. Χρειάζεται να στέκεται δίπλα της. Οικογένεια και σχολείο οφείλουν να είναι συνοδοιπόροι, με κοινό στόχο το καλό και την ουσιαστική εξέλιξη του παιδιού.

Ας υποδεχθούμε, λοιπόν, τη νέα σχολική χρονιά με αισιοδοξία, έχοντας στον νου μας ότι κάθε παιδί που φέρει τη σχολική του τσάντα κουβαλά όνειρα, αγωνίες, δυνατότητες και ανάγκες. Δε ζητά να είμαστε τέλειοι. Ζητά να είμαστε παρόντες: να το ακούμε, να το ενθαρρύνουμε, να το εμπιστευόμαστε και να του δίνουμε ευκαιρίες.

Όπως μας θυμίζει ο Νέλσον Μαντέλα: «Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο.»

Ας είναι, λοιπόν, αυτή η δική μας αποστολή: να προσφέρουμε στα παιδιά όχι μόνο γνώσεις, αλλά εφόδια ζωής· όχι μόνο δεξιότητες, αλλά αξίες· όχι μόνο ευκαιρίες να πετύχουν, αλλά λόγους να ονειρεύονται, με αγάπη, πίστη και ελπίδα.

Γιατί κάθε παιδί που βοηθάμε να ανθίσει σήμερα, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί αύριο να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο.