Πρώτης προτεραιότητας τα έργα ύδρευσης

Είναι σημαντικά τα έργα υποδομών της ύδρευσης. Αφορούν την επάρκεια του νερού και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας την εποχή της κλιματικής κρίσης, καθώς και τη βελτίωση και την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Γι’ αυτό τα έργα που υλοποιεί, προγραμματίζει και για τα οποία διεκδικεί χρηματοδοτήσεις η ΔΕΥΑ Καλαμάτας είναι ιδιαίτερης σημασίας και πρέπει να αξιολογηθούν από τη δημοτική αρχή ως έργα πρώτης προτεραιότητας -και αυτό να επιβεβαιωθεί στην πράξη, να μη μείνει στα λόγια.

Το πολύπαθο έργο του αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα δεν έχει την αντιμετώπιση που του αξίζει. Προχωράει με προκλητικά αργούς ρυθμούς και η δημοτική αρχή έχει συμβιβαστεί, το αποδέχεται. Οφείλει να αλλάξει στάση, να απαιτήσει αξιοπρεπείς ρυθμούς και να ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, που θα τηρηθούν. Είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει χρονοδιάγραμμα.

Η νέα μεγάλη δεξαμενή ύδρευσης στον Αγιάννη Καρβούνη είναι σπουδαίο έργο για τα επόμενα 50 - 60 χρόνια. Δουλεύεται σε δύσκολες (εδαφικές) συνθήκες και οφείλει να συνεχίσει με τους ίδιους και καλύτερους ρυθμούς.

Η σύνδεση των πηγών Πηδήματος με τον Άγιο Φλώρο είναι έργο μείζονος σημασίας. Στο πρώτο 6μηνο του 2026 εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων, με τις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο. Με αυτό η Καλαμάτα και η ευρύτερη περιοχή θα έχουν δώσει τέλος στην αγωνία της λειψυδρίας.

Και ακόμα, επιβάλλεται να μεγαλώσει η πίεση του δήμου προς την κεντρική εξουσία, στο υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση της δ’ φάσης αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης στην πόλη. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ακόμα περιοχές στην Καλαμάτα με παλιούς, προβληματικούς και από αμίαντο αγωγούς ύδρευσης. Είναι ζήτημα ποιότητας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό η Πολιτεία, η κυβέρνηση οφείλει να βρει χρηματοδοτικά προγράμματα, κατά προτεραιότητα για τα έργα ύδρευσης.