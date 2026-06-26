Πέντε ώρες ταλαιπωρία χωρίς λόγο

Λίγο πάνω από 5 ώρες(!) διήρκεσε η προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, στην οποία έγινε ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το 2025, με τα στελέχη της να εκθειάζουν το έργο της και τις μειοψηφίες να ασκούν την κριτική τους.

Σε σχέση με την περσινή, η διαδικασία ήταν βελτιωμένη, καθώς ο δήμαρχος τοποθετήθηκε λιτά, πολιτικά σε μόλις 9 λεπτά και άφησε τους αντιδημάρχους και τους προέδρους των νομικών προσώπων να αναφερθούν στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους.

Ομως και πάλι, η συνεδρίαση ήταν ανιαρή, με μονολόγους, χωρίς ανταλλαγή και αντιπαράθεση απόψεων και κούρασε τους ίδιους τους συμβούλους, που επέλεξαν το μπαλκόνι του ιστορικού Δημαρχείου και τελικά την αποχώρηση μετά την τοποθέτησή τους.

Δύσκολα να βρέθηκε κάποιος δημότης, που να παρακολούθησε 5 ώρες μια τέτοια συνεδρίαση. Είναι βέβαιο ότι αν είναι ενεργός πολίτης και παρακολουθεί τα δημοτικά πράγματα, δεν διαφωτίστηκε, δεν έμαθε κάτι καινούργιο από αυτά που ήξερε.

Επιβεβαίωσε ότι στην Καλαμάτα υλοποιείται το έργο των αστικών αναπλάσεων, που βελτιώνει την εικόνα στο κέντρο της πόλης, ότι η πόλη συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων, έχει εξασφαλίσει 10 ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει αναγνωριστεί για δύο συνεχόμενες χρονιές ως “Smart Town of the Year”, ενώ θυμήθηκε και κάποια σημαντικά έργα της ΔΕΥΑΚ.

Ομως, θυμήθηκε ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρές εκκρεμότητες με τα πολεοδομικά σχέδια, τη μαρίνα, το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, το Παλέ ντε Σπορ και έφερε σε πρώτο πλάνο τα κρίσιμα ζητήματα με το κυκλοφοριακό και την έλλειψη θέσεων στάθμευσης.

Ολα αυτά είναι γνωστά και δεν δικαιολογούνται 5 ώρες ταλαιπωρία για να καταγραφούν ξανά.

Ο κόσμος της Καλαμάτας περιμένει περισσότερη ουσία, έργα και δράση στην καθημερινότητα, αλλά και σχέδιο και πλάνο, για αλλάξει σελίδα ο τόπος, για να γίνει ακόμα πιο φιλικός στους κατοίκους και πιο ελκυστικός στους επισκέπτες.

Εχει δυνατότητες η πόλη και πρέπει να τις αξιοποιήσει με πιο τολμηρές πρωτοβουλίες κι έργα για το αύριο.