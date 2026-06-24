Να δρομολογηθεί το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα

Το σημαντικό έργο της μονάδας επεξεργασίας - ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό της Καλαμάτας ολοκληρώθηκε και αρχές Ιουλίου τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία, ενώ η πλήρης λειτουργία της προγραμματίζεται τον Σεπτέμβριο

Με την έναρξη λειτουργίας της, η ΔΕΥΑΚ θα μπορεί να επεξεργάζεται πλέον η ίδια τη λυματολάσπη που παράγεται από τον Βιολογικό Καθαρισμό, σταματώντας τη μεταφορά περίπου 5.000 τόνων ετησίως εκτός Δήμου για επεξεργασία, με σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Μάλιστα, το τελικό προϊόν της επεξεργασίας θα αποτελεί εδαφοβελτιωτικό υλικό, το οποίο μελλοντικά μπορεί να αξιοποιηθεί, ενώ εξετάζεται και η ενεργειακή του αξιοποίηση.

Μαζί με το έργο αναβάθμισης της μονάδας ο χώρος του Βιολογικού Καθαρισμού έχει βελτιωθεί ουσιαστικά, έχει γίνει πιο ανθρώπινος, πιο αξιοπρεπής. Και με κάποιες άλλες βελτιωτικές παρεμβάσεις μπορεί να ανοίξει ο δρόμος της μετεγκατάστασης εκεί των συνεργείων του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ, όπως έχει προβλεφθεί από το ΓΠΣ.

Τις προηγούμενες ημέρες, το Σωματείο Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας εξέφρασε ενστάσεις και αντιδράσεις για την σχεδιαζόμενη μετεγκατάσταση των συνεργείων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού. Και με έγγραφό της προς τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΚ έκανε “καταγγελία για ενδεχόμενη έκθεση εργαζομένων σε επαγγελματικό κίνδυνο και για διαδικασίες μεταφοράς των συνεργείων στον περιβάλλοντα χώρο του Βιολογικού, σε μη πιστοποιημένους χώρους εργασίας”.

Η καταγγελία απαντήθηκε από τη διοίκηση της Επιχείρησης στο πρόσφατο Δ.Σ., όπου υπήρξε κατηγορηματική διαβεβαίωση για κανέναν κίνδυνο και καμία απειλή για εργαζόμενους στον χώρο του Βιολογικού.

Το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά και να τρέξει χωρίς καθυστερήσεις και ολιγωρίες. Η Καλαμάτα και οι πολίτες της περιμένουν να απελευθερωθεί ο κρίσιμος χώρος των συνεργείων στο Νέδοντα και να κινηθούν οι διαδικασίες για την αξιοποίησή του: Για τη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα.

Να οριοθετηθεί ο Νέδοντας στο συγκεκριμένο σημείο και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σύνταξη των μελετών, ώστε το Περιβαλλοντικό Πάρκο να αποτελέσει πραγματικότητα τα αμέσως επόμενα χρόνια. Η Καλαμάτα μπορεί και πρέπει να αποκτήσει έναν ακόμα πιο ελκυστικό χώρο απ’ ότι είναι το Πάρκο Σιδηροδρόμων.