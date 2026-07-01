Πιο καθαρή η Μεσσηνία με τα Πράσινα Σημεία

'Οχι στην κατασκευή Πράσινων Σημείων στον Δήμο Μεσσήνης είπε η δημοτική αρχή, καταψηφίζοντας την πρόταση που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος και αντιδήμαρχοι υποστήριξαν πως ο Δήμος δεν χρειάζεται τέτοια Σημεία και ότι είναι δύσκολο να χωροθετηθούν. Μάλιστα, επειδή ο κ. Γεωργακόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα κλαδέματα, κάποιοι εκτίμησαν ότι τα Πράσινα Σημεία είναι... σκουπιδότοποι. Χαρακτηριστικά ως... Πράσινο Σημείο παρουσιάστηκε ο σκουπιδότοπος – χώρος κλαδεμάτων του Δήμου Καλαμάτας στο Νέδοντα, κάτω από τη μεγάλη γέφυρα του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου, στον χώρο που από το ΓΠΣ της πόλης προβλέπεται Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα. Μάλιστα, υποστηρίχθηκε ότι χωρίς αδειοδότηση θα υπάρχει κίνδυνος για την πρόκληση πυρκαγιάς και οι υπεύθυνοι της δημοτικής αρχής θα πάνε κατηγορούμενοι. Απλά, να ενημερώσουμε ότι με βάση τις διαδικασίες για το έργο κατασκευής του Πράσινου Σημείου του Δήμου Καλαμάτας, “η δημιουργία Πράσινου Σημείου, η ενίσχυση του προγράμματος κομποστοποίησης και το δίκτυο βιοαποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, με απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Ταμείου Συνοχής. Πρόκειται για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου, προϋπολογισμού 797.443,93 ευρώ, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»”.

Αυτό σημαίνει ότι τα Πράσινα Σημεία είναι αδειοδοτημένα κι εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, που προστατεύουν το περιβάλλον. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι “προβλέπεται η ενίσχυση και επέκταση του δικτύου οικιακής κομποστοποίησης με την προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού, η εγκατάσταση Πράσινου Σημείου, η ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής οργανικών αστικών αποβλήτων και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του δήμου, με στόχο την αλλαγή της κοινωνικής και καταναλωτικής τους συμπεριφοράς”. Ακόμα, η προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου αφορά οικίσκους, στέγαστρα, περιέκτες, κλαδοτεμαχιστή, γεφυροπλάστιγγα κλπ. Μακάρι και άλλοι δήμοι της Μεσσηνίας να προωθούσαν την κατασκευή Πράσινων Σημείων.

Ο τόπος μας θα ήταν πιο καθαρός και πιο ελκυστικός και θα δινόταν τέλος στους σκουπιδότοπους της ντροπής. Υ.Γ. Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Καλαμάτας καθυστερεί χωρίς λόγο.