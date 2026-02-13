Η μάχη των καθαρισμών και ο πόλεμος των πυρκαγιών

«Ενεργή Μάχη» τιτλοφορείται το νομοσχέδιο για τον καθαρισμό των οικοπέδων, που προωθεί προς ψήφιση το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μόνο από τον τίτλο φαίνεται ότι ο καθαρισμός των οικοπέδων παίρνει διαστάσεις μάχης για την κυβέρνηση, η οποία θεωρεί ότι τα οικόπεδα αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην αντιπυρική προστασία των κατοικημένων περιοχών. Το ενδιαφέρον, δηλαδή, έχει μετατοπιστεί από το δάσος και τις καλλιέργειες στις κατοικημένες περιοχές. Ο στόχος είναι, καταρχάς, να περιοριστούν οι πιθανότητες να καούν σπίτια και να περάσει η φωτιά μέσα από τους οικισμούς.

Δεν είναι λάθος το κράτος να ξεκινά από τα βασικά την αντιπυρική του θωράκιση. Τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν όντως επικίνδυνες εστίες, που μπορούν να οδηγήσουν σε τραγωδίες. Ο καθαρισμός τους επιβάλλεται επιπρόσθετα για λόγους υγιεινής. Είναι, ωστόσο, εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μια σταθερή διαδικασία που να οδηγεί στον καθαρισμό των οικοπέδων και να χρειάζεται να στηθεί όλο αυτό το σύστημα με δηλώσεις, πρόστιμα και επιβολή καθαρισμού.

Οι ιδιώτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, και πέρυσι καθάρισαν τα οικόπεδά τους, κάτι που για πολλούς ήταν άλλωστε διαχρονική πρακτική. Τι γίνεται, όμως, με αυτούς που δεν θα το πράξουν, είτε γιατί δεν ενδιαφέρονται είτε γιατί το τελευταίο που τους απασχολεί είναι το πρόστιμο, το οποίο απλώς θα προστεθεί στο βουνό των χρεών τους; Υπάρχει διαδικασία που θα οδηγήσει στον καθαρισμό του οικοπέδου; Εδώ οι δήμοι και οι Περιφέρειες αδυνατούν να κόψουν τα χορτάρια από τους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους, θα καταφέρουν να μπουν και σε οικόπεδα ιδιωτών; Στο νομοσχέδιο μπορεί να προβλέπεται η επέμβαση, αλλά στο πεδίο η εφαρμογή δεν είναι τόσο απλή όσο περιγράφεται. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλες.

Ο καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιώτες και δρόμων και κοινόχρηστων χώρων από δήμους, Περιφέρειες και Δημόσιο είναι τα απολύτως απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Αν υπάρξει και αντίστοιχη μέριμνα για τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για τον καθαρισμό από επικίνδυνα σκουπίδια πάρκων και περιαστικών δασών, μπορεί να στηθεί ένα βασικό αντιπυρικό ανάχωμα. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η εγκατάλειψη της υπαίθρου από τις παραδοσιακές ανθρώπινες δραστηριότητες σε καλλιέργειες και κτηνοτροφία -και εδώ δεν μπορούν να υπάρξουν πρόστιμα και ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Η «Ενεργή Μάχη» καθαρισμού των οικοπέδων μπορεί να κερδηθεί. Δεν είμαστε, όμως, βέβαιοι ότι μπορεί να κερδηθεί ο πόλεμος των μεγάλων πυρκαγιών, που σταματούν μόνο όταν φτάσουν στη θάλασσα.

