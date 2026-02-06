Αθλητικές υποδομές χωρίς προτεραιότητες

Ο δήμαρχος Καλαμάτας έθεσε, στο γεύμα της Υπαπαντής, εκ νέου το ζήτημα της δημιουργίας αθλητικού κέντρου στην Αγία Τριάδα. Ζήτησε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τη χρηματοδότηση για την κατασκευή Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου. Να γίνει, επιτέλους, πράξη το όραμα δεκαετιών για την πόλη με την κατασκευή του Παλέ ντε Σπορ, τόνισε. Δεν πρόκειται για κάτι νέο, αλλά για το ξαναζέσταμα μιας παλιάς υπόσχεσης, λίγο πριν από τις εκλογές του 2009, από τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού, τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, με τον βουλευτή Αντώνη Σαμαρά δίπλα του.

Η χώρα είχε ήδη χρεοκοπήσει και αυτοί έταζαν Παλέ ντε Σπορ και γήπεδα. Αυτή είναι η μία θλιβερή όψη της υπόθεσης. Η άλλη αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και τίθενται οι προτεραιότητες, τόσο στη χώρα όσο και στην περιοχή. Μπορεί η Καλαμάτα να στηρίξει ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο και, ταυτόχρονα, όλες τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτει; Είναι σωστό να κατασκευάζονται γήπεδα και αθλητικοί χώροι σε χωριά με ελάχιστα παιδιά, επειδή από εκεί κατάγεται ο υπουργός, ο βουλευτής, ο δήμαρχος ή ο διοικητής ενός οργανισμού; Όλα χρειάζονται, αλλά μπορούν όλα να γίνουν και να συντηρηθούν; Η απάντηση είναι προφανώς αρνητική. Κανείς, όμως, δεν θέλει να τη δώσει. Όλοι πολιτεύονται και θέλουν να τα έχουν με όλους καλά.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας, αν δεν στραβώσει κάτι, την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στη Σούπερ Λιγκ. Δεν θα μπορεί, όμως, να δώσει αγώνες στο κοινό της στην πόλη, γιατί δεν θα υπάρχει γήπεδο. Τα έργα που απαιτούνται στο Δημοτικό Στάδιο, όπου φιλοξενείται σήμερα, είναι μεγάλα, κοστίζουν και ο χρόνος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωσή τους. Περιφέρεια και δημοτική αρχή δηλώνουν έτοιμες να χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις, έστω και με καθυστέρηση. Την ίδια στιγμή, επανέρχεται, με ένταση, και το σχέδιο για νέο γήπεδο στην Αγία Τριάδα. Δεν μιλάμε, λοιπόν, για ένα αθλητικό έργο αλλά για δύο με σοβαρό ενδεχόμενο να μην γίνει κανένα στην ώρα του και όταν το έχει ανάγκη η περιοχή.

Άναρχα αιτήματα, έλλειψη προτεραιοτήτων και ό,τι κάτσει! Αυτή την πρακτική βλέπουμε να επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια. Έργα χωρίς σχεδιασμό, χωρίς ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Ό,τι του φανεί του κάθε Λωλοστέφανη, με τελικό αποτέλεσμα να υστερούμε παντού. Η έλλειψη υποδομών δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μικροπολιτικής και τοπικισμού.

panagopg@gmail.com