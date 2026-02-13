Το πρωτότυπο, το αντίγραφο και η μοναξιά της εξουσίας

Η κοπή της βασιλόπιτας της παράταξης «Δημιουργική Πρωτοβουλία» κρύβει φέτος μια είδηση που προκαλεί συζητήσεις στα πολιτικά πηγαδάκια της πόλης. Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επιλέγει τη συγκεκριμένη στιγμή, για να ανακοινώσει την πρόθεση διεκδίκησης μιας νέας θητείας στις δημοτικές εκλογές του 2028.

Η κίνηση αυτή φαντάζει εξαιρετικά πρώιμη, καθώς διανύουμε μόλις τις αρχές του 2026 και το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο παραμένει ρευστό. Ο κύκλος εξουσίας της συγκεκριμένης κεντροδεξιάς παράταξης ανοίγει πριν από δύο δεκαετίες. Συγκεκριμένα, η πορεία αυτή ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου 2006, όταν ο Παναγιώτης Νίκας κερδίζει τις εκλογές και θέτει τα θεμέλια μιας μακράς κυριαρχίας. Σήμερα, ο Θανάσης Βασιλόπουλος επιδιώκει την παράταση αυτής της ηγεμονίας, ίσως για να προλάβει τις εσωτερικές τριβές και τις ορέξεις των επίδοξων διαδόχων. Η βιασύνη του ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια επιβολής εσωπαραταξιακής πειθαρχίας, αφού κανένας δεν γνωρίζει αν το 2027 θα διαθέτει την ίδια διάθεση για την ενεργό δράση ή αν θα προτιμήσει την αποχώρηση.

Αν οι κάλπες στήνονταν σήμερα, ο δήμαρχος θα αποτελούσε το αδιαμφισβήτητο φαβορί. Η έλλειψη μιας συγκροτημένης και ισχυρής αντιπολίτευσης του επιτρέπει να κινείται χωρίς ουσιαστική πίεση. Η Κεντροδεξιά κυριαρχεί στον ευρύτερο Δήμο Καλαμάτας, εκμεταλλευόμενη τον κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς. Η υπεροχή αυτή βασίζεται σε δύο πυλώνες: Από τη μία πλευρά, ο καλλικρατικός χάρτης ευνοεί τη Δεξιά, η οποία σαρώνει στην περιφέρεια του δήμου, ενώ η Κεντροαριστερά περιορίζει τις δυνάμεις της στον αστικό ιστό. Από την άλλη, το στιβαρό σύστημα που κληροδοτεί ο Παναγιώτης Νίκας συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά, ενώ η δεξιά παράταξη επιδεικνύει μια αξιοθαύμαστη ικανότητα ενοποίησης όταν διακυβεύεται η διαχείριση της εξουσίας. Το κάδρο συμπληρώνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιλέγουν τη συνεργασία προς την κεντροδεξιά διοίκηση. Η αδυναμία τους να μείνουν μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων τους οδηγεί σε μια ιδιότυπη συμπόρευση, η οποία ενισχύει την παντοκρατορία της τρέχουσας δημοτικής αρχής.

Στον αντίποδα, η Κεντροαριστερά δείχνει να τελεί υπό σύγχυση. Στερείται μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης και περιορίζεται σε έναν στείρο κατακερματισμό. Η απουσία νέων ιδεών είναι εμφανής. Όταν δεν υπόσχεται την επιστροφή σε ένα κρατικίστικο παρελθόν, προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι θα εφαρμόσει μια πιο ηθική δεξιά πολιτική. Οι πολίτες όμως συνήθως προτιμούν το πρωτότυπο και όχι το αντίγραφο. Όσο η Κεντροαριστερά αδυνατεί να καταθέσει μια πειστική «κυβερνώσα» πρόταση για την πόλη, οι εκπρόσωποί της θα συνεχίσουν να μετρούν χρόνια στην ερημιά της αντιπολίτευσης. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος το γνωρίζει καλά αυτό και γι' αυτό σπεύδει να οριοθετήσει το γήπεδο πριν καν αρχίσει το επίσημο παιχνίδι.

