Η συγκυρία θα κρίνει τις υποψηφιότητες

Είμαστε πολύ μακριά από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη χρονικά όσο πολιτικά. Το τι θα μεσολαβήσει από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές για περιφερειάρχες και δημάρχους είναι κυριολεκτικά άγνωστο. Και αυτό γιατί παρεμβάλλονται εθνικές εκλογές, από το αποτέλεσμα των οποίων επηρεάζονται τα πάντα σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Αν συνυπολογίσει κανείς την πολιτική ρευστότητα σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και τις νέες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα, μπορεί αβίαστα να συμπεράνει ότι ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι εξαιρετικά μακρύς.

Το πρώτο που είναι άγνωστο αφορά τους πολιτικούς συσχετισμούς. Ποιος θα είναι κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός και ποιο πρόσωπο θα έχει το πάνω χέρι, ακόμη και εσωκομματικά, στον παρόντα χρόνο παραμένει άγνωστο. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η πολιτική συγκυρία, καθώς και οι εσωκομματικές ισορροπίες και επιδιώξεις, μπορούν να στείλουν ακόμη και σημερινούς περιφερειάρχες και δημάρχους σπίτι τους, χωρίς να φτάσουν καν στην κρίση των πολιτών στην κάλπη.

Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο. Θα εφαρμοστεί το σχέδιο που προωθεί ο νυν υπουργός ή θα έχουμε κάτι διαφορετικό; Με το σύστημα που προωθείται ευνοούνται σκανδαλωδώς οι δημοτικές αρχές που πρόσκεινται στη Ν.Δ. Αν εφαρμοστεί, όμως, το παλιό εκλογικό σύστημα με το 50% συν 1, είναι προφανές ότι οι νυν έχουν από ελάχιστες έως μηδενικές πιθανότητες επανεκλογής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η στάση αναμονής είναι απολύτως λογική. Όποιος σπεύδει, είτε από τις υπάρχουσες αρχές είτε από την αντιπολίτευση, να δηλώσει υποψήφιος, είναι προφανές ότι θέλει να εκκινήσει από καλύτερη θέση στην κούρσα, που θα ξεκινήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές και, κυρίως, μετά τη συγκρότηση κυβέρνησης. Όσοι εμπλέκονται σε εσωκομματικές έριδες, αποτελώντας μέρος μηχανισμών που αμφισβητούν ή υπονομεύουν την ηγεσία, έχουν έναν επιπρόσθετο λόγο να ανησυχούν και να προσπαθούν να καλύψουν την ανασφάλειά τους δημιουργώντας τετελεσμένα.

Οι φιλοδοξίες που εκφράζονται με την εκδήλωση προθέσεων είναι απολύτως θεμιτές. Είναι, όμως, εξαιρετικά αμφίβολο πόσοι και ποιοι θα φτάσουν στην τελική ευθεία. Σε ένα πολιτικό περιβάλλον κινούμενης άμμου τίποτα δεν είναι δεδομένο και κανένας σίγουρος. Όλα και όλοι θα κριθούν στην ώρα τους. Η πολιτική συγκυρία, για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, θα καθορίσει τις υποψηφιότητες και θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα σε περιφέρειες και δήμους.

