Σπαγγέτι παρμεζάνα με κρέμα ντομάτας



Υλικά

250 gr σπαγγέτι ή ταλιολίνι

100 gr παρμεζάνα

1 κομμάτι φλούδα παρμεζάνας

12 μεγάλα φύλλα φρέσκου βασιλικού στεγνά

Λίγο ελαιόλαδο

1 σκελ. σκόρδο

350 gr κίτρινα και κόκκινα ντοματίνια

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Μπουράτα για το σερβίρισμα



Εκτέλεση

Αλέθουμε στο μπλέντερ την παρμεζάνα με το βασιλικό μέχρι να αποκτήσουμε μια πράσινη σκόνη. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη για το σερβίρισμα.

Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σπασμένο σκόρδο για 1–2 λεπτά.

Προσθέτουμε τα ντοματίνια, λίγο αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τη φλούδα παρμεζάνας και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά να «σπάσουν» τα ντοματίνια.

Αφαιρούμε το σκόρδο και την παρμεζάνα και πολτοποιούμε τα ντοματίνια στο μπλέντερ.

Σουρώνουμε την κρέμα ντομάτας σε σήτα και την επαναφέρουμε στο τηγάνι.

Παράλληλα, βράζουμε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό για 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που προτείνει η συσκευασία τους.

Με τη βοήθειας μιας τσιμπίδας, τα μεταφέρουμε, έτσι όπως στάζουν, στη ζεστή σάλτσα προσθέτοντας, αν χρειαστεί, ελάχιστο από το νερό τους.

Ανακατεύοντας κυκλικά στο κέντρο, αφήνουμε τη μακαρονάδα στη φωτιά για 1–2 λεπτά ακόμα, να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα των ζυμαρικών και να πυκνώσει η κρέμα ντομάτας.

Μοιράζουμε τα σπαγγέτι σε δύο πιάτα και τα περιχύνουμε με λίγη βελούδινη σάλτσα ντομάτας. Γαρνίρουμε κάθε μερίδα με το τρίμμα παρμεζάνας-βασιλικού και λίγη μπουράτα και σερβίρουμε αμέσως.

Πηγή: argiro.gr