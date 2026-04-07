Ταχινοσαλάτα - Νόστιμη, θρεπτική, νηστίσιμη και εύκολη στην παρασκευή

Το ταχινολέμονο (ή ταχινοσαλάτα) είναι ιδιαίτερα θρεπτικό και υγιεινό για την επιλογή μιας πιο αυστηρής νηστείας χωρίς λάδι.

Επίσης, δίνει μια ξεχωριστή γεύση στα αλάδωτα φαγητά και εφαρμόζεται σε πολλές συνταγές. Αραιωμένο μπαίνει σε σούπες ή ως σάλτσα με λαχανικά ή σαλάτες. Ενώ στην πιο πυκνή μορφή μπορεί να σερβιριστεί σε μπολάκι σαν ντιπ.

Η Γεωργία Κοφινά δίνει την συνταγή για 2-2 ½ φλιτζάνια



• 300 γρ ταχίνι

• 240 ml χλιαρό νερό

• Χυμό 1-2 λεμονιών (κατά προτίμηση)

• ½ κουταλάκι γλυκού αλάτι

• 1 σκελίδα σκόρδου λιωμένη (προαιρετικό)

Βάζετε το ταχίνι στο μίξερ (μούλτι) με 100 ml νερό και το χτυπάτε. Προσθέτετε σταδιακά το υπόλοιπο νερό μέχρι να αραιώσει το μίγμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την πυκνότητα ανάλογα με το πως θα χρησιμοποιηθεί. Προσθέτετε το λεμόνι, αλάτι και το σκόρδο και συνεχίζετε να το χτυπάτε μέχρι να γίνει μια ομοιογενής κρέμα. Δοκιμάζετε για το αλάτι και ρυθμίζετε ανάλογα. Για παραλλαγή μπορείτε να προσθέσετε λίγο κύμινο. Φυλάσσεται στο ψυγείο.

Σημείωση: Στην περίπτωση που θέλετε να το προσθέσετε σε σούπα, για να μην «κόψει» πρέπει πρώτα να το αραιώσετε με λίγο ζωμό από την σούπα και να το προσθέσετε ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ομογενοποιηθεί με το υπόλοιπο ζωμό.